Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că sute de oameni sunt deja pe teren, însoțiți de utilaje, fiind pregătiți să acționeze pentru contracararea efectelor ploilor abundente și a inundațiilor.

Diana Buzoianu a făcut acest anunț în după-amiaza de 7 octombrie 2025, în contextul în care în București și în mai multe județe ale României este anunțat un Cod roșu de precipitații, informează Europa FM.

„Toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână în afara zonelor sau în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații, ANM-ul, INHGA-ul, autoritățile din subordinea Mediului vor transmite alerte”, a anunțat ministra Mediului.

De marți ora 21 până miercuri la ora 15 se estimează ploi abundente în jumătatea de est a țării. Meteorologii au emis Cod roșu de precipitații abundente pentru București și pentru județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița.

„Constanța, de exemplu, are un risc destul de mare de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am transmis absolut tuturor autorităților prin aceste comitete – Apele Române, toate autoritățile de intervenție – să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față pe teren, cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și a echipamentelor pe care le avem, sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații”, a explicat Diana Buzoianu.

Potrivit specialiștilor, în zonele aflate sub incidența Codului roșu vor cădea între 80 și 100 de litri de apă pe metru pătrat și izolat, se poate ajunge și la 140 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că peste 500 de angajați și 100 de utilaje sunt gata de intervenție în zonele vulnerabile din Dobrogea, sudul Munteniei și Capitală. La nivelul Capitalei, este asigurată capacitatea de atenuare în acumularea Lacul Morii.

„Echipele noastre sunt mobilizate și rămân în alertă maximă. Monitorizăm permanent cursurile de apă și intervenim în teren, în colaborare cu Inspectoratele pentru Situații de Urgență și autoritățile locale, pentru a limita efectele viiturilor și a proteja populația”, a transmis Florin Ghiță, directorul general al Apelor Române.

