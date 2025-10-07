Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”

Autor: Mihai Diac
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:16
159 citiri
Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO captură Facebook Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că sute de oameni sunt deja pe teren, însoțiți de utilaje, fiind pregătiți să acționeze pentru contracararea efectelor ploilor abundente și a inundațiilor.

Diana Buzoianu a făcut acest anunț în după-amiaza de 7 octombrie 2025, în contextul în care în București și în mai multe județe ale României este anunțat un Cod roșu de precipitații, informează Europa FM.

„Toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână în afara zonelor sau în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații, ANM-ul, INHGA-ul, autoritățile din subordinea Mediului vor transmite alerte”, a anunțat ministra Mediului.

De marți ora 21 până miercuri la ora 15 se estimează ploi abundente în jumătatea de est a țării. Meteorologii au emis Cod roșu de precipitații abundente pentru București și pentru județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița.

„Constanța, de exemplu, are un risc destul de mare de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am transmis absolut tuturor autorităților prin aceste comitete – Apele Române, toate autoritățile de intervenție – să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față pe teren, cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și a echipamentelor pe care le avem, sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații”, a explicat Diana Buzoianu.

Potrivit specialiștilor, în zonele aflate sub incidența Codului roșu vor cădea între 80 și 100 de litri de apă pe metru pătrat și izolat, se poate ajunge și la 140 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că peste 500 de angajați și 100 de utilaje sunt gata de intervenție în zonele vulnerabile din Dobrogea, sudul Munteniei și Capitală. La nivelul Capitalei, este asigurată capacitatea de atenuare în acumularea Lacul Morii.

„Echipele noastre sunt mobilizate și rămân în alertă maximă. Monitorizăm permanent cursurile de apă și intervenim în teren, în colaborare cu Inspectoratele pentru Situații de Urgență și autoritățile locale, pentru a limita efectele viiturilor și a proteja populația”, a transmis Florin Ghiță, directorul general al Apelor Române.

Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova a anunțat marți, 7 octombrie, că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă de meteorologi pentru Municipiul București. Reprezentanții...
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat...
#cod rosu inundatii, #cod rosu ploi, #cod rosu bucuresti, #cod rosu Romania, #diana buzoianu, #apele romane , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SNSPA, prima universitate care suspendă cursurile din cauza codului roșu de ploi torențiale. "Pentru siguranța studenților și a cadrelor didactice"
  2. Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
  3. Ion Țiriac, după ce a discutat cu Iohannis: ”Tare drag mi-ar fi să am un Viktor Orban!”
  4. Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
  5. Primăriță înjunghiată chiar în fața casei. Femeia câștigase alegerile recent. „O faptă teribilă”
  6. Clădire prăbușită din senin în centrul Madridului. Cel puţin patru persoane blocate sub ruine. Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături VIDEO FOTO
  7. Putin a împlinit 73 de ani. Kim Jong-un l-a numit „cel mai drag tovarăș”, iar Lukașenko i-a lăudat „înțelepciunea”. Trump și Ambasada Rusiei în România au uitat de liderul de la Kremlin
  8. Rachetele Tomahawk cerute de Zelenski vor fi considerate arme nucleare, amenință Rusia. "Este o escaladare cu adevărat serioasă"
  9. Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO
  10. Tânărul care a renunțat la o carieră de succes ca să trăiască pe stradă cu doar 14 dolari pe lună. Ce spune despre acest stil de viață