Cod roșu de inundații în cinci județe. Măsurile luate de Departamentul pentru Situații de Urgență

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi, 2 octombrie, o avertizare Cod roşu de viituri, valabilă până sâmbătă la prânz, 4 octombrie, pe râuri de pe raza a cinci judeţe, unde sunt semnalate depăşiri ale Cotelor de apărare.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 3 octombrie, ora 12.00 - 4 octombrie, ora 12.00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia - amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Drăgăşani - amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt), Olteţ - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj) şi Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

De asemenea, de vineri dimineaţa până sâmbătă, la ora 00.00, va fi Cod portocaliu de inundaţii pe următoarele cursuri de apă: Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna - afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Valea lui Iovan (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov) şi Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Fenomene hidrologie similare se vor consemna în intervalul 3 octombrie, ora 20.00 - 4 octombrie, ora 12.00, şi pe râul Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Potrivit hidrologilor, un Cod galben de inundaţii va fi intra în vigoare joi, 2 octombrie, la ora 16:00, cu valabilitate până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00, şi vizează râurile din bazinele hidrografice: Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa - bazin amonte de Acumularea Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Totodată, în perioada 3 octombrie, ora 12.00 - 5 octombrie, ora 12.00, se vor înregistra creşteri de debite şi de niveluri pe râurile: Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea) şi Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi).

Anunțul DSU

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, joi, 2 octombrie, că a dispus, preventiv, convocarea Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiilor în zonele aflate sub incidenţa codurilor roşii şi portocalii.

Potrivit unui comunicat al DSU transmis în contextul avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), au dispus o serie de măsuri pentru gestionarea situaţiilor care pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice şi hidrologice prognozate în perioada următoare.

Preventiv au fost dispuse următoarele:

– activarea grupei operative a DSU, împreună cu IGSU, pentru monitorizarea situaţiilor înregistrate şi dispunerea măsurilor suplimentare pentru eficientizarea misiunilor de răspuns;

– asigurarea permanenţei în localităţile vizate de codurile de vreme rea, la nivelul autorităţilor locale;

– convocarea Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) şi a Centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiilor în judeţele aflate sub incidenţa codurilor roşii şi portocalii;

– informarea permanentă a populaţiei, prin intermediul canalelor oficiale.

„Prin aceste acţiuni se urmăreşte limitarea efectelor fenomenelor prognozate şi intervenţia rapidă acolo unde va fi nevoie, dacă situaţia o va impune”, a adăugat DSU.

Meteorologii au emis, miercuri, 1 octombrie, alerte Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori, viscol şi strat de zăpadă, valabile pe parcursul zilelor de joi şi vineri în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece, ploi, vânt în cea mai mare parte a ţării.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 2 octombrie, ora 10.00 – 3 octombrie, ora 10.00, un Cod galben de ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă va fi valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri, unde va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă (10 – 20 cm).

În acelaşi timp, pe fondul unui Cod portocaliu de ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1.600 de metri, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu se va depune strat consistent de zăpadă de 30 – 40 cm.

Conform sursei citate, în perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20.00, va fi valabilă o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

În această perioadă, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a României, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 17 grade, respectiv minime între 0 şi 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineaţa zilei de joi, 2 octombrie, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.

