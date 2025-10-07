E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 21:25
2084 citiri
Lucian Mândruță FOTO Facebook Captura Kanal D
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian Mândruță nu neagă nimic, dar prezintă pe pagina personală de Facebook prognoza meteo pentru Capitală dată de "site-urile meteo de afară", care este "mult mai calmă".
Mândruță își începe postarea de pe rețeaua de socializare de marți seară, 7 octombrie, cu cuvintele "îmi pare rău să vă stric panica", după care, fără altă introducere prezintă ce spun cunoscutele site-uri Accuweather, Apple Weather și Weather.com.
"Îmi pare rău să vă stric panica, dar pe site-urile meteo de afară am găsit pentru mâine următoarele prognoze mult mai calme decât ce a dat azi INMH.
Iată prognozele pentru miercuri, București:
Accuweather
Vant 17km/h, rafale de 57.
Ploaie: 1,1-2,3 cm
Apple Weather
Vant 10-32 km/h, rafale de 50
Ploaie: 5,6 cm pentru toată ziua. Ploaia e încadrată la "moderat".
Weather punct com
Vant: 16-32 km/h
Ploaie: 2-5 cm în seara asta, mâine 2-4 cm", a scris jurnalistul pe Facebook.
În finalul postării, Lucian Mândruță lansează și o ironie.
"Acum nu știu unde e ciclonul, dar presupunând că trece prin județele Călărași, Constanța, Ialomița, prima ipoteză e că s-a furat", conchide în glumă Mândruță.
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov.
Marți seara, de la ora 21:00, intră în vigoare un cod roșu de ploi abundente, valabil până miercuri la ora 15:00.
Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis o serie de recomandări pentru populație:
- urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;
- evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
- nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
- curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;
- în condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;
- închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;
- nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;
- în caz de urgență, apelați numărul unic 112.
