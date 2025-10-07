Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real.

Bujduveanu a postat pe Facebook un videoclip, iar în explicația acestuia a scris că "primăria este în alertă maximă" și, pentru a nu exista probleme, "scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real".

"Scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real. Primăria este în alertă maximă, cu echipe pe teren și coordonare permanentă alături de Apa Nova. Acționăm preventiv, precis și controlat", a scris primarul interimar al Bucureștiului pe rețeaua de socializare.

Bucureștiul se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă 24 de ore din 24 pentru a semnala situații cauzate de condițiile meteo către autoritățile locale. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recomandat mai multe măsuri de protecție bucureștenilor.

Pentru situații cauzate de vreme, autoritățile locale pot fi contactate la 0800 800 868 — linia Primăriei Municipiului București, activă 24 de ore din 24.

