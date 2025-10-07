Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:03
62 citiri
Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Zonă în care plouă FOTO Pexels

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real.

Bujduveanu a postat pe Facebook un videoclip, iar în explicația acestuia a scris că "primăria este în alertă maximă" și, pentru a nu exista probleme, "scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real".

"Scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real. Primăria este în alertă maximă, cu echipe pe teren și coordonare permanentă alături de Apa Nova. Acționăm preventiv, precis și controlat", a scris primarul interimar al Bucureștiului pe rețeaua de socializare.

Bucureștiul se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă 24 de ore din 24 pentru a semnala situații cauzate de condițiile meteo către autoritățile locale. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recomandat mai multe măsuri de protecție bucureștenilor.

Pentru situații cauzate de vreme, autoritățile locale pot fi contactate la 0800 800 868 — linia Primăriei Municipiului București, activă 24 de ore din 24.

Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
22:03 - Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
21:51 - Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
21:43 - Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...
Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
21:37 - Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de...
E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
21:25 - E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian...
Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
19:57 - Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se...
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
19:24 - Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov. Marți seara, de la ora 21:00, intră în...
Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
19:13 - Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
Primăria Constanța a anunțat marți, 7 octombrie, că, pe perioada codului roșu de fenomene meteorologice periculoase, strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier. "În contextul...
Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
17:59 - Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
București se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă...
Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
17:47 - Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
Și Bulgaria este sub asediul ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu. Stațiunea de pe litoral Lozenets se confruntă în prezent cu inundații, apa...
Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
17:41 - Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că, în mod sigur, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, în regiunile unde s-a anunțat Cod roșu, "regula este că prezența...
Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
17:16 - Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că sute de oameni sunt deja pe teren, însoțiți de utilaje, fiind pregătiți să acționeze pentru contracararea efectelor ploilor abundente și a...
UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
14:20 - UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
Cursurile vor fi suspendate miercuri, 8 octombrie, în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, în contextul avertizărilor...
Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
13:46 - Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova a anunțat marți, 7 octombrie, că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă de meteorologi pentru Municipiul București. Reprezentanții...
Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ
13:38 - Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ
Hidrologii au actualizat avertizarea de inundații emisă în urma ploilor abundente din toată țara. Râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea sunt sub Cod roşu de marţi seară, 7 octombrie,...
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
13:12 - Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat...
Șefa ANM vorbește despre „o situație de excepție”. Explicații pentru episodul de vreme extremă care afectează România
12:45 - Șefa ANM vorbește despre „o situație de excepție”. Explicații pentru episodul de vreme extremă care afectează România
Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi: cinci județe și Capitala se află sub cod roșu de ploi, începând de diseară, de la ora 21:00, până mâine, la ora 15:00....
Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia
12:29 - Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a...
#cod rosu ploi bucuresti, #primar Bucuresti, #scafandrii, #apa nova, #canale colectoare, #cod rosu ploi bucuresti cinci judete , #cod rosu
