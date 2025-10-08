Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 07:19
201 citiri
Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
Pompierii în timpul unei intervenții Foto: Facebook/Departamentul pentru Situații de Urgență

ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă, 7-8 octombrie.

În Sectorul 4, un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane, dar acestea au refuzat transportul la spital.

”Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 - 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenţii in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, a anunţă, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenţii:

- 18 copaci căzuţi;

- 3 elemente de construcţie desprinse;

- 5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În judeţul Ilfov au fost gestionate 13 intervenţii:

- 3 copac căzuţi;

- 2 elemente de construcţie;

- 8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

”O situaţie mai deosebită s-a produs pe strada Trestiana, sector 4 - un copac căzut peste un autoturism aflat în deplasare. În auto se aflau două persoane care au ieşit singure din acesta, fără acuze medicale, iar după ce au fost asistate de către echipajul SMURD au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Până la ora 15.00, Capitala este sub Cod roşu de ploi.

