Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii anunţat de meteorologi. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul se derulează fără probleme.

”Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa se desfăşoară în condiţii normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, anunţă, marţi seară, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Compania anunţă că a luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

”Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menţinerii continuităţii activităţilor aeroportuare. De asemenea, au fost dispuse acţiunile necesare pentru asigurarea fluenţei operaţiunilor speciale şi pentru intervenţiile operative, pe toată durata valabilităţii codului roşu de vânt puternic în rafale şi ploi torenţiale”, a transmis compania.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben.

În Bucureşti, vremea va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua.

