Arafat reacționează după ce a fost acuzat că a băgat degeaba spaima în populație. "Data viitoare să nu luăm măsuri?" VIDEO

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:58
1313 citiri
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgență. FOTO: Hepta
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, s-a disculpat miercuri seară, 8 octombrie, într-un clip video postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, spunând că nu el a fost de vină pentru anunțurile panicarde privind codul roșu de ploi torențiale, el doar a acționat.
Arafat a declarat că avertizarea cod roșu de vreme severă a fost dată de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și reprezintă o prognoză privind fenomenele meteo care urmează să se producă.
Șeful DSU a explicat că, în momentul în care se primește o avertizare de cod portocaliu sau cod roșu, autoritățile au datoria să ia măsuri de prevenție, ținând cont de ceea ce s-ar putea întâmpla. El a menționat că au fost cazuri când s-au produs viituri și au murit oameni, în condițiile în care se anunțase un cod portocaliu, nu roșu.
"Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS ne-a dat niște date că de seara de la ora 21.00 până la 10.00 dimineața pe București-Ilfov au fost peste 1500 de apeluri la 112 corelate cu codul meteo. În București au căzut copaci inclusiv peste o mașină în deplasare. (…)
Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem probabil că dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți și poate și morți.
Probabil că am prevenit, dar acest lucru nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi. Ce putem spune este că aveam datoria să avertizăm populația, oamenii puteau sau nu puteau să ne asculte, noi nu am închis oamenii în casă, noi am sfătuit. (…)
Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente și că am reacționat, în opinia lor, poate exagerat, în același timp trebuie să înțeleagă că, dacă se întâmpla un singur lucru, sunt convins că erau primii care să ne critice că de ce nu am luat toate măsurile necesare.
Vom mai trece prin situații similare. Oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu: să nu luăm măsuri? Să nu vă recomandăm măsuri preventive? Să nu mobilizăm forțe și să spunem lasă, că o să fie ca data trecută, nu e cu impact și să ne trezim că o să fie cu un impact devastator?", a explicat Arafat în clipul postat pe rețeaua de socializare.
