AUR cere demisia șefului DSU Raed Arafat, după alertele de cod roșu. "Statul condus de el funcționează prin frică. A speriat populația fără motiv real"

Partidul lui George Simion a solicitat miercuri, 8 septembrie, demisia de urgență a șefului DSU Raed Arafat, acuzându-l că a transformat sistemul de urgență într-un instrument de panică și manipulare. "România trăiește sub teroarea alarmelor și a fricii", se arată în comunicatul remis presei de Mihai Enache, liderul deputaților AUR.

După emiterea avertizărilor meteo și a mesajelor Ro-Alert, în contextul codului roșu de ploi torențiale, Enache a lansat un atac dur la adresa lui Arafat, pe care l-a acuzat că "guvernează prin frică" și că "a transformat sistemul de urgență într-un mecanism de panică permanentă".

'Românii au fost din nou supuși unui spectacol grotesc de panică națională orchestrată între autorități și presa de sistem. Emiterea codului roșu și avalanșa de știri alarmiste cu privire la Capitală au demonstrat încă o dată că statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență.

De ani de zile, același personaj - Raed Arafat - se erijează în garantul siguranței publice, dar bilanțul este rușinos. În pandemie, a fost arhitectul unei politici de teroare, în care oamenii au fost închiși în case, amendați, umiliți și manipulați cu statistici false. Astăzi, scenariul se repetă sub altă formă: alerte peste alerte, mesaje RoAlert transmise haotic în Capitală în ultimele ore, o populație speriată fără motiv real.

Într-o țară normală, un asemenea sistem ar fi reformat de urgență. În România, însă, Arafat este etern - indiferent câte erori comite, indiferent câte decizii absurde ia, indiferent câte alarme false declanșează.

Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte 'preventive', acestea anunță dezastrul care nu mai vine niciodată.

AUR cere demisia imediată a lui Raed Arafat, nu doar pentru 'sperietura' de ieri, ci pentru întregul rău produs în ultimii ani - de la gestionarea dezastruoasă a pandemiei, până la blocajele și minciunile actualului sistem de urgență", se arată în comunicatul AUR.

