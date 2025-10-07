Cod roșu de ploi în Capitală și mai multe județe. Recomandările autorităților pentru populație

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:14
Cod roșu de ploi în Capitală și mai multe județe. Recomandările autorităților pentru populație
Ploaie FOTO: Pixabay

Bucureștiul și mai multe județe intră de marți, 7 octombrie, de la ora 21:00, sub Cod roșu de ploi. Avertizarea este valabilă până miercuri, la 15:00.

În acest context, reprezentanții ISU fac recomandări populației să amâne activitățile în aer liber, amintind și că lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea.

„-Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente.

-Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt.

-Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații.

-În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”, sunt recomandările ISU.

Potrivit meteorologilor, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.

Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a decis suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru data de 8 octombrie în contextul...
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 7 octombrie, alertele de vreme rea. Capitala și mai multe județe intră sub Cod roșu de ploi. Potrivit meteorologilor, un Cod...
