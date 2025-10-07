Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:12
452 citiri
Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Furtună FOTO Pixabay

Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi copaci căzuţi. Nu s-au semnalat victime.

”Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, s-au înregistrat efecte în 7 localităţi din 7 judeţe (Brăila, Caraş-Severin, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa) şi municipiul Bucureşti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un subsol şi o curte, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la un imobil şi degajarea a 14 copaci şi a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 8 autovehicule”, a transmis, marţi seară, IGSU, într-unn comunicat de presă.

Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia din judeţul Constanţa.

”Efecte semnificative s-au înregistrat în judeţul Caraş-Severin, unde, pe DN 6, mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a fi înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe un sens de circulaţie”, precizează sursa citată.

Pentru avertizarea populaţiei din zonele vizate de cod roşu au fost transmise 5 mesaje prin sistemul RO-Alert, în contextul avertizărilor hidrometeorologice.

Începând cu ora 21:00, au intrat în vigoare avertizările de cod roşu şi cod portocaliu emise de meteorologi şi hidrologi.

Astfel, conform specialiştilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie, codul roşu prognozează ploi torenţiale şi abundente (cu valabilitate până mâine, la ora 15:00), iar cel portocaliu, ploi importante cantitativ (cu valabilitate până mâine, 8 octombrie, ora 23:00).

De asemenea, din cauza cantităţii de precipitaţii prognozate, hidrologii atenţionează că se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
23:12 - Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
22:37 - Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le...
Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
22:03 - Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
21:51 - Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
21:43 - Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...
Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
21:37 - Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de...
E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
21:25 - E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian...
Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
19:57 - Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se...
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
19:24 - Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov. Marți seara, de la ora 21:00, intră în...
Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
19:13 - Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
Primăria Constanța a anunțat marți, 7 octombrie, că, pe perioada codului roșu de fenomene meteorologice periculoase, strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier. "În contextul...
Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
17:59 - Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
București se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă...
Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
17:47 - Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
Și Bulgaria este sub asediul ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu. Stațiunea de pe litoral Lozenets se confruntă în prezent cu inundații, apa...
Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
17:41 - Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că, în mod sigur, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, în regiunile unde s-a anunțat Cod roșu, "regula este că prezența...
Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
17:16 - Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că sute de oameni sunt deja pe teren, însoțiți de utilaje, fiind pregătiți să acționeze pentru contracararea efectelor ploilor abundente și a...
UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
14:20 - UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
Cursurile vor fi suspendate miercuri, 8 octombrie, în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, în contextul avertizărilor...
Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
13:46 - Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
Apa Nova a anunțat marți, 7 octombrie, că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă de meteorologi pentru Municipiul București. Reprezentanții...
Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ
13:38 - Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ
Hidrologii au actualizat avertizarea de inundații emisă în urma ploilor abundente din toată țara. Râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea sunt sub Cod roşu de marţi seară, 7 octombrie,...
Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
13:12 - Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat...
#cod rosu ploi, #ciclonul barbara, #pompieri, #cod rosu ploi bucuresti cinci judete , #cod rosu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au incheiat negocierile! Gica Hagi a ajuns pe lista si turcii au facut anuntul
ObservatorNews.ro
Investitia prin care romanii si-au dublat banii in numai doi ani. Pretul a atins un nivel record
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gruparea "Eurasia" din Rusia, care pretinde că desfășoară acțiuni umanitare, ar putea fi declarată în Republica Moldova organizație extremistă
  2. Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
  3. Instalație din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu. Neregulile descoperite de inspectori
  4. Directori de megaproiecte din Arabia Saudită, reținuți de organismul de supraveghere a corupției
  5. Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
  6. De ce insistă Donald Trump să trimită Garda Națională în orașele americane
  7. O ursoaică din Italia a scăpat cu viață din două accidente rutiere. Prima dată a fost călcată de o motocicletă, acum de o mașină
  8. Europa produce o rachetă anti-dronă ieftină pentru Ucraina. Dispozitivul eliberează un ”nor” de bile de oțel pe cer
  9. Cum ar putea SUA să poarte un „război terestru” împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela
  10. Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"