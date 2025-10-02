Alertele de vreme severă au fost prelungite. Două județe intră sub Cod roșu HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:34
Alertele de vreme severă au fost prelungite. Două județe intră sub Cod roșu HARTĂ
Zonă în care plouă FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit joi, 2 octombrie, avertizările de vreme severă. Pentru două județe a fost emis chiar Cod roșu.

Din 2 octombrie, de la 10:00, până pe 4 octombrie, la 10:00, este în vigoare o informare meteo de vreme rea. În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea, spre 17...20 de grade, și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarele zile

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 23:00

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 23:00

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70...80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

COD ROȘU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 18:00 - 03 octombrie, ora 21:00

În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100...110 l/mp.

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie ora 10:00 - 03 octombrie, ora 23:00

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de 50...70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 20:00 - 03 octombrie, ora 23:00

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute, cu rafale de 70...90 km/h.

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 23:00

În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m, va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 02 octombrie, ora 23:00

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

FOTO anm.meteoromania.ro

COD GALBEN

Interval de validitate: 03 octombrie, ora 23:00 - 04 octombrie, ora 10:00

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

FOTO anm.meteoromania.ro

