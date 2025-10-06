Cod roșu de vreme rea în România. Noi alerte de ploi, vânt puternic și ninsori în jumătate din țară HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 10:14
1434 citiri
Zonă în care plouă FOTO Pexels

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat luni, 6 octombrie, alertele de vreme rea. A fost emis inclusiv un Cod roșu de ploi în trei județe.

Potrivit meteorologilor, de luni, de la 10:00, până pe 9 octombrie, la 10:00, este în vigoare o informare de ploi, intensificări ale vântului și ninsori.

În intervalul menționat, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70...100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60...70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

COD GALBEN

Interval de validitate: 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.

Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

FOTO anm.meteoromania.ro

COD GALBEN

Interval de validitate: 7 octombrie, ora 21:00 - 08 octombrie, ora 23:00

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 7 octombrie, ora 21:00 - 08 octombrie ora 23:00

În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100...120 l/mp.

COD ROȘU

Interval de validitate: 07 octombrie, ora 21:00 - 08 octombrie, ora 23:00

În județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110...120 l/mp.

FOTO anm.meteoromania.ro

