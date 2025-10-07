Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:17
556 citiri
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Zonă în care plouă FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 7 octombrie, alertele de vreme rea. Capitala și mai multe județe intră sub Cod roșu de ploi.

Potrivit meteorologilor, un Cod galben este în vigoare marți, de la 10:00 până la 21:00. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

Un alt Cod galben, de ploi, vânt și ninsori va fi în vigoare din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 23:00. Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 23:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de ploi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 15:00, va fi în vigoare un Cod roșu de ploi în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi în vigoare din 8 octombrie, de la 23:00, până pe 9 octombrie, la 18:00. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

#cod rosu ploi, #cod portocaliu, #cod galben, #ninsori, #vant , #prognoza meteo
