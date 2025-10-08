Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO

O mașină a fost luată de viitură în Constanța, iar o persoană așteaptă pe capotă să fie salvată. Echipele Primăriei intervin în continuare, iar ieșirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.

ISU Constanța intervine, miercuri, 8 octombrie, după ce a fost semnalată o mașină luată de viitură, între Țepeș Vodă și N. Bălcescu, cu o persoană blocată pe capotă.

„Echipele Primăriei Constanța, RAJA și Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torențiale. Intervențiile continuă și în această dimineață”, au transmis oficialii Primăriei Constanța.

Autoritățile monitorizează permanent situația din teren pentru a acționa prompt acolo unde este nevoie.

La ora 6:00, ca măsură preventivă, s-a dispus suspendarea temporară a ieșirii autobuzelor pe trasee, pentru a nu îngreuna intervențiile echipelor din teren.

Dispecerate pentru sesizări și urgențe

Primăria Constanța: 0241 550 055

Poliția Locală: 0241 484 205 / 0341 922

Serviciul Protecție Civilă: 0737 552 271

Recomandări pentru cetățeni

- Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

- Urmăriți doar anunțurile și informațiile oficiale.

Cinci județe și municipiul București sunt miercuri, 8 octombrie, până la ora 15:00, sub Cod roșu de precipitații.

