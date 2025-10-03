Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:35
2983 citiri
Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo
Copac căzut FOTO Facebook/ Meteoplus

Pompierii de la ISU București-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineață, 36 de intervenții pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe - 27 - dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuți, care au avariat 23 de autoturisme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, pompierii ISU B-IF au gestionat, până vineri dimineață, 36 de intervenții în București și Ilfov.

Dintre acestea, 28 au fost în București: 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme), 3 pentru elemente de construcție desprinse și 5 pentru cabluri electrice afectate.

Celelalte opt intervenții au fost în Ilfov: 7 pentru copaci căzuți și una pentru element de construcție desprins.

Vineri dimineață, se intervine în localitatea Măgurele, județul Ilfov, strada Atomului - elemente de construcție desprinse, strada Novaci - copac care stă să cadă, Aleea Călinești - copac căzut pe carosabil, strada Reșița - copac căzut pe autoturism, localitatea Corbeanca, județul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

Meteorologii anunță că, până sâmbătă dimineață, vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, județele Olt și Dolj se vor afla sub Cod roșu de ploi abundente, cantitățile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte județe din jumătatea de sud a țării vor fi sub Coduri portocaliu și galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei, nouă județe și Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben și portocaliu de ninsori vizează estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, respectiv zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov.

Alertele de vreme severă au fost prelungite. Două județe intră sub Cod roșu HARTĂ
Alertele de vreme severă au fost prelungite. Două județe intră sub Cod roșu HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a prelungit joi, 2 octombrie, avertizările de vreme severă. Pentru două județe a fost emis chiar Cod roșu. Din 2 octombrie, de la 10:00, până pe...
Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO
Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO
Ploile abundente care au căzut în Zaragoza au provocat haos. Străzile Cuarte, Cadrete și María de Huerva s-au transformat în râuri. Pompierii au înregistrat sute de apeluri. Cursurile au...
#cod rosu ploi, #cod portocaliu ploi torentiale, #copaci cazuti, #masini avariate, #Bucuresti Ilfov , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
Digi24.ro
Afise cu un nigerian arestat si acuzat de viol, lipite in Capitala, cu mesajul "Apara-ti orasul!". Politia vrea sa stie cine e in spate
DigiSport.ro
Elvetienii au "desfiintat" un fotbalist de la FCSB!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mărturiile fostului primar al Hersonului după 3 ani de captivitate la ruși. „Gardianul urla de fericire când îmi trecea pistolul cu electroșocuri peste corp”
  2. Cod portocaliu de vânt puternic în București se prelungește. Temperaturi maxime sub 10 grade
  3. Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals în România. General: „Intenția rușilor e să facă o demonstrație de forță”
  4. Noi creșteri de taxe în Rusia pentru susținerea cheltuielilor militare ale războiului din Ucraina
  5. Zboruri anulate și redirecționate la aeroportul din München, după ce au fost observate drone în apropiere, chiar în timpul Oktoberfest
  6. Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo
  7. ”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
  8. Răsturnare de situație în cazul atacului din Manchester - mai multe persoane arestate. Cine este atacatorul ucis de poliție
  9. Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
  10. Programul secret al unei țări NATO, care l-a lovit pe Putin. ”Fără ajutorul nostru, Ucraina ar fi pierdut”