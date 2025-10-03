Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo

Pompierii de la ISU București-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineață, 36 de intervenții pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe - 27 - dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuți, care au avariat 23 de autoturisme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, pompierii ISU B-IF au gestionat, până vineri dimineață, 36 de intervenții în București și Ilfov.

Dintre acestea, 28 au fost în București: 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme), 3 pentru elemente de construcție desprinse și 5 pentru cabluri electrice afectate.

Celelalte opt intervenții au fost în Ilfov: 7 pentru copaci căzuți și una pentru element de construcție desprins.

Vineri dimineață, se intervine în localitatea Măgurele, județul Ilfov, strada Atomului - elemente de construcție desprinse, strada Novaci - copac care stă să cadă, Aleea Călinești - copac căzut pe carosabil, strada Reșița - copac căzut pe autoturism, localitatea Corbeanca, județul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

Ads

Meteorologii anunță că, până sâmbătă dimineață, vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, județele Olt și Dolj se vor afla sub Cod roșu de ploi abundente, cantitățile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte județe din jumătatea de sud a țării vor fi sub Coduri portocaliu și galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei, nouă județe și Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben și portocaliu de ninsori vizează estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, respectiv zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov.

Ads