Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”

Părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea la dispoziție posibilitatea de a-i duce la școală, în timp ce elevii care vor rămâne acasă vor avea absențele motivate, a precizat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-un comunicat.
„Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor”, a transmis prefectul Andrei Nistor.
După ce ANM a emis avertizarea cod roșu, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală. Prefectul precizează că va reveni cu „informații oficiale imediat ce decizia privind școlile va fi luată”.
Andrei Nistor a dat asigurări că toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină pe timpul codului roșu. „Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie”, a afirmat el.
De marți seară, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 15.00, este cod roșu de ploi torențiale în București și în cinci județe – Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța și Giurgiu. Dacă trei dintre aceste județe au decis să închidă școlile, în Capitală decizia nu a fost încă luată.
În Constanța, Ialomița și Călărași, autoritățile au anunțat că școlile vor fi miercuri închise.
