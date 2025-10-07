Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia

Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia
Elevi școală Foto: Ministerul Educatiei

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat marți, 7 octombrie, inspectorul general Florian Lixandru.

„Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”, a spus acesta pentru Agerpres.

Autoritățile din Ialomița, Călărași și Constanța au decis deja suspendarea cursurilor miercuri, 8 octombrie, ca urmare a codului roșu de ploi.

Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare în contextul codului roșu de ploi și descărcări electrice în București și sud-estul țării. Raed Arafat anunță intervenții rapide cu motopompe și bărci, sfătuind populația să evite deplasările și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a fi informată în timp real despre fenomenele meteo extreme care pot aduce cantități de apă de până la 140 l/mp.

Codul roșu de ploi și descărcări electrice a fost extins din Constanța, Călărași și Ialomița către Capitală, județele Ilfov și Giurgiu.

Coduri de vânt și ploi

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 7 octombrie, alertele de vreme rea. Capitala și mai multe județe intră sub Cod roșu de ploi.

Potrivit meteorologilor, un Cod galben este în vigoare marți, de la 10:00 până la 21:00. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

Un alt Cod galben, de ploi, vânt și ninsori va fi în vigoare din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 23:00. Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 23:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de ploi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot din 7 octombrie, de la 21:00, până pe 8 octombrie, la 15:00, va fi în vigoare un Cod roșu de ploi în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi în vigoare din 8 octombrie, de la 23:00, până pe 9 octombrie, la 18:00. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

