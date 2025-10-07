Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"

Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le permită să lucreze de acasă, dacă se poate, în contextul codului roșu de ploi torențiale.

Vergil Chițac, edilul Constanței, căci despre el este vorba, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că România trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo din ce în ce mai extreme, doarece acestea reprezintă consecința schimbărilor climatice.

„Schimbările climatice nu sunt povești, iar efectele lor sunt fenomene meteo din ce în ce mai extreme. Eu cred că trebuie să ne așteptăm tot mai des în România să avem astfel de fenomene. Acum trei ani în luna noiembrie noi experimentat două uragane, în două weekenduri consecutive.

Când apar astfel de situații meteorice, e necesar un management al situaților de criză. Obiectivele sunt: siguranța oamenilor, apoi trebuie luate măsuri pentru a preveni întreruperea furnizării serviciilor publice esențiale populației, alimentare cu apă, electricitate, funcționarea spitalelor, iluminatul public și în ultimă instanță măsuri de restabilire a furnizării acestor servicii atunci când ele în eventualitatea în care sunt afectate”, a explicat primarul orașului Constanța pentru sursa citată.

Constanța a fost primul oraș din România care a decis închiderea grădinițelor, școlilor și liceelor în ziua de miercuri, 8 octombrie.

„Am luat decizia de ieri să închidem școlile, dacă nu se face școală nu avem copii pe străzi,nu avem părinți sau bunici care să-i ducă sau să-i ia de la școală. Vom avea o circulație pe drumurile publice mai puțin intensă. Am recomandat tuturor oamenilor pe cât posibil să stea în casă, chiar și angajatorilor, atât din instituțiile de stat, cât și operatorilor economici. Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă, fie o zi de concediu, fie să lucreze prin telemuncă.

Le-am recomandat cetățenilor să-și facă provizii de apă, alimente și medicamente pentru 24 de ore. Ieri spusesem pentru 48 de ore, dar după prognoza de azi am considerat că e necesar să fie provizii pentru 24 de ore”, a mai spus edilul.

