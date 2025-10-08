Românii au sunat de peste 2.000 de ori la numărul de urgență 112 în perioada codului roșu. Ce au cerut oamenii

Operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale au preluat și procesat, de marți seara, 7 octombrie, de la ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la ora 10:00, 2.256 de apeluri la numărul unic de urgență 112, în contextul codului roșu de ploi abundente emis de ANM pentru București și alte cinci județe.

Conform unui comunicat al STS, centrele județene de preluare a apelurilor de urgență 112 din București - Ilfov și județele Călărași, Constanța și Ialomița au înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor.

La 112 București - Ilfov, în cursul dimineții, în intervalul 08:00 - 09:00, au fost preluate și procesate peste 200 de apeluri.

Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codul meteo roșu au vizat urgențe de competența echipajelor ISU-SMURD și au semnalat inundații, copaci căzuți, persoane blocate.

Încărcarea cea mai mare a activității serviciului de urgență 112 s-a resimțit la nivelul centrului de preluare a apelurilor București - Ilfov: 1.505 apeluri, urmat de Constanța cu 354 și Giurgiu cu 166.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis că adaptează permanent, în funcție de situație, măsurile tehnice și operaționale, pentru a asigura transferul cu rapiditate a fiecărui caz către agențiile responsabile - Ambulanță, ISU-SMURD, Poliție, Jandarmerie și Salvamont.

Ads