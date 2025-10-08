Românii au sunat de peste 2.000 de ori la numărul de urgență 112 în perioada codului roșu. Ce au cerut oamenii

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:50
188 citiri
Cantitate mare de precipitații înregistrată în Bucuresti FOTO Pixabay
Operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale au preluat și procesat, de marți seara, 7 octombrie, de la ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la ora 10:00, 2.256 de apeluri la numărul unic de urgență 112, în contextul codului roșu de ploi abundente emis de ANM pentru București și alte cinci județe.
Conform unui comunicat al STS, centrele județene de preluare a apelurilor de urgență 112 din București - Ilfov și județele Călărași, Constanța și Ialomița au înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor.
La 112 București - Ilfov, în cursul dimineții, în intervalul 08:00 - 09:00, au fost preluate și procesate peste 200 de apeluri.
Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codul meteo roșu au vizat urgențe de competența echipajelor ISU-SMURD și au semnalat inundații, copaci căzuți, persoane blocate.
Încărcarea cea mai mare a activității serviciului de urgență 112 s-a resimțit la nivelul centrului de preluare a apelurilor București - Ilfov: 1.505 apeluri, urmat de Constanța cu 354 și Giurgiu cu 166.
Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis că adaptează permanent, în funcție de situație, măsurile tehnice și operaționale, pentru a asigura transferul cu rapiditate a fiecărui caz către agențiile responsabile - Ambulanță, ISU-SMURD, Poliție, Jandarmerie și Salvamont.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Partidul lui George Simion a solicitat miercuri, 8 septembrie, demisia de urgență a șefului DSU Raed Arafat, acuzându-l că a transformat sistemul de urgență într-un instrument de panică...
Operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale au preluat și procesat, de marți seara, 7 octombrie, de la ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, la ora 10:00, 2.256 de apeluri la numărul...
Meteorologii explică de ce avertizările de cod roșu pentru ploi abundente au fost menținute chiar și în zone unde vremea pare mai blândă. Potrivit specialiștilor, evoluția ciclonului...
O localitate este izolată temporar de ape în județul Constanța, au anunțat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea miercuri, 8 octombrie. Una dintre cauze...
Școlile din București și din cele cinci județe aflate sub avertizare de cod roșu de ploi își vor relua cursurile joi, 9 octombrie, după o zi în care orele au fost suspendate din motive de...
Litoralul bulgar şi zonele montane sunt sub asediul unor fenomene meteorologice extreme: ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi ninsori abundente provoacă haos, zeci de maşini...
Prezentatoarea știrilor PRO TV, Andreea Esca, a reacționat cu umor și ironie după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi pentru sud-estul țării. Într-o postare pe rețelele de...
Robert Turcescu recidivează cu o nouă postare în care critică avertizările autorităților. După ce, marți seara, a batjocorit apelurile autorităților privind ciclonul care a lovit...
Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de...
Raed Arafat avertizează populația să nu creadă informațiile false de pe rețelele sociale și să ia serios în seamă recomandările autorităților, în contextul codului roșu de ploi...
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat...
O mașină a fost luată de viitură în Constanța, iar o persoană așteaptă pe capotă să fie salvată. Echipele Primăriei intervin în continuare, iar ieșirea autobuzelor pe traseu a fost...
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă, 7-8 octombrie.
În Sectorul 4, un copac...
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...