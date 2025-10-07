Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Universitatea București și UMF

Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Universitatea București și UMF
Zonă în care plouă FOTO Pixabay

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universitatea din București și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din București au anunțat marți, 7 octombrie, că își suspendă cursurile cu prezență fizică, programate pentru miercuri, 8 octombrie, ca urmare a codului roșu de ploi torențiale, emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul București.

SNSPA a fost prima instituție de învățământ superior care a anunțat o asemenea decizie.

UPDATE 17.45: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" își suspendă miercuri cursurile având în vedere avertizările meteorologice, a declarat pentru AGERPRES rectorul instituţiei de învăţământ, Viorel Jinga.

Universitatea din București (UB) a anunțat că, în ziua de miercuri, cursurile se vor desfășura online sau, dacă această variantă nu va fi posibilă, cursurile vor fi suspendate și se vor recupera în alte zile.

"După consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţii de Geografie şi din cadrul Institutului Naţional de Meteorologie, conducerea Universităţii din Bucureşti a decis că reprezintă o prioritate siguranţa membrilor comunităţii UB şi că, pentru a nu-i pune pe aceştia în pericol, activităţile didactice din data de 8 octombrie 2025 se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară. Data recuperării le va fi comunicată studenţilor în timp util de către cadrele didactice", precizează un comunicat difuzat de UB.

Știre inițială

Reprezentanții SNSPA au transmis printr-un comunicat, publicat și pe Facebook, că suspendă cursurile cu prezență fizică pentru siguranța studenților, precum și a cadrelor didactice.

"Pentru siguranța studenților, cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA.

Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice.

Toate informațiile privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA", se arată în comunicatul Școlii Națională de Studii Politice și Administrative.

SNSPA este prima universitate care suspendă cursurile din cauza codului roșu de ploi torențiale.

Între timp, vremea rea închide școlile și grădinițele din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente.

Luni, 6 octombrie, o decizie similară a fost luată pentru judeţul Constanţa.

