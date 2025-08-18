Cod roșu de furtună și alertă de fenomene extreme în două județe din România. Meteorologii ANM a făcut anunțul

Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod roşu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman, unde se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii.

Potrivit ANM, luni, în intervalul 18:42 - 19:30, este code roşu în judeţul Olt, localităţile Mihăeşti şi Seaca.

De asemenea, sunt vizate localităţi din judeţul Teleorman, respectiv: Roşiorii de Vede, Peretu, Măldăeni, Scrioaştea, Troianul, Vedea, Călmăţuiu de Sus, Rădoieşti, Drăgăneşti de Vede, Drăcşenei, Sfinţeşti şi Stejaru.

”Se vor semnala: Grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80...90 km/h, averse torenţiale (25...40 l/mp), frecvente descărcări electrice, a transmis ANM.

