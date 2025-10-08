Asaltul conspirațiilor despre codul roșu. Românii nu cred în ciclon: „Raed Arafat ar trebui înlocuit” VIDEO

După emiterea avertizărilor cod roșu, reacțiile pe rețelele sociale au fost numeroase și adesea ironice la adresa autorităților și a meteorologilor. Mulți utilizatori și persoane publice au scris că nu a fost așa rău și că statul induce panică degeaba, iar discuțiile au alunecat rapid și spre teorii conspiraționiste despre manipulare.

Printre celebritățile care au comentat în termeni glumeți sau critici s-au numărat și realizatorii TV Dan Negru și Andreea Esca. De asemenea, inclusiv jurnalistul Lucian Mândruță a luat în derâdere avertizările.

În timp ce ironia și îndoiala circulau în mediul virtual, pompierii interveneau în teren: în șapte județe și în București salvatori au scos apă din subsoluri și curți și au îndepărtat copaci doborâți de vânt. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat pentru Ziare.com că în prima săptămână din octombrie cantitățile de precipitații din sudul țării au fost de două ori mai mari decât norma întregii luni.

Ziare.com a luat legătura cu Elena Trifan, cercetătoare în sociologie, pentru a ne explica motivele pentru care statul a devenit atât de lipsit de încredere, încât până și unii jurnaliști sau oameni de televiziune preferă să nu ia în serios faptul că deasupra noastră se află un ciclon, deși afară plouă neîncetat de două zile, iar imaginile de pe internet arată localități întregi inundate și sisteme de canalizare care nu mai fac față debitelor în marile orașe.

„Neîncrederea în autorități, mai ales când vine vorba de chestiuni evident periculoase, s-a accentuat în perioada COVID. Cred, însă, că este legat și de modul în care percepem știința. În perioada pandemică a apărut o tendință de a înțelege știința independent de ceea ce comunicau autoritățile, iar asta a dus la confuzie.

Povestea se repetă cu prognozele meteorologice, pentru că de multe ori sunt privite cu neîncredere și se fac glume pe baza lor, dar asta ține și de dificultatea traducerii unui limbaj de specialitate într-un limbaj accesibil publicului larg. Știința nu e o colecție de adevăruri absolute, imuabile; e, în esență, lucru de tipul „trial and error”, iar concluziile se rafinează în timp pe baza noilor date. Din această cauză, când unele recomandări inițiale s-au schimbat în pandemie, oamenii au început să se îndoiască mai ușor.

Când vorbim de un „cod roșu” — de exemplu cod roșu de ploi în octombrie — trebuie explicat foarte clar ce înseamnă: e un fenomen atipic pentru perioada respectivă, nu neapărat o catastrofă inevitabilă pentru întreaga omenire. Cu siguranță, prognozele ridică îngrijorări în contextul schimbărilor climatice, pentru că tot mai frecvent observăm fenomene meteorologice atipice.

În privința încrederii în autorități, cred că fisura vine din subfinanțarea deliberată a instituțiilor publice și din modul slab al comunicării publice, fenomene care se întâmplă de zeci de ani. Subfinanțarea sistemului medical, de exemplu, rupe legătura dintre pacient și medic; în mod similar, lipsa unei comunicări instituționale coerente privind schimbările climatice erodează încrederea în meteorologi”, a transmis Elena Trifan.

Oamenii au devenit atât de obișnuiți să aibă suspiciuni, încât nu mai renunță la ele nici când dovezile sunt în fața lor

Potrivit cercetătoarei, trăim o perioadă în care oamenii nu mai vor să renunțe la îndoieli nici cu dovezile în față, iar subiectul crizei climatice a fost abandonat atât de politicieni, cât mai ales de presă.

„La noi au existat relativ puține campanii coerente și susținute despre schimbările climatice în mass-media mainstream; informațiile au venit din surse diverse, unele de încredere, altele nu. Instituțiile nu au comunicat suficient de clar ce înseamnă schimbările climatice, ce implicații au și ce măsuri trebuie luate — iar în școli există puține inițiative care să ofere o educație pe acest subiect. Practic, mulți români au făcut munca de cercetare independentă, fiecare după cum a putut, ceea ce nu e ideal”, a transmis Elena Trifan.

Aceasta a analizat și lipsa de interes a Guvernului în ceea ce privește comunicarea publică despre schimbările climatice.

„Pe scurt, guvernanții nu vorbesc suficient despre asta pentru că nu le pasă — dar asta e prea simplist. Răspunsul mai elaborat e că Executivul pare preocupat în primul rând de chestiuni de austeritate, despre cum să îi apere mai mult pe cei privilegiați și cum să îi sărăcească mai tare pe cei deja săraci; măsurile de combatere a schimbărilor climatice cer investiții masive, iar dacă agenda e axată pe austeritate, aceste investiții nu vor fi prioritare. Pe de altă parte, dacă ar aduce în discuție schimbările climatice, mulți politicieni ar putea face asta doar ca pretext pentru propriile interese politice, ceea ce ar eroda și mai mult credibilitatea.

Mai e și contextul mediatic internațional: pe fondul conflictelor din diverse regiuni și al ascensiunii extremei drepte, subiectele de mediu au fost împinse în plan secund. Asta nu înseamnă că problema a dispărut, doar că e mai puțin prezentă în mass-media. În România, în plus, abordarea dominantă economică rămâne axată pe creștere prin exploatare de resurse, fără reevaluarea modului în care funcționează economia în raport cu limitele naturale, iar rezolvarea schimbărilor climatice cere exact o regândire a modelului economic”, a mai explicat cercetătoarea.

Elena Trifan: „Poate că Raed Arafat ar trebui înlocuit din sarcina de comunicare”

Potrivit Elenei Trifan, autoritățile ar trebui să găsească comunicatori mai buni în explicarea situațiilor de urgență decât Raed Arafat.

„Inițial, Raed Arafat a fost creditat cu foarte multă încredere, fiind cel care a construit sistemul de urgență, dar acum e nevoie de comunicatori mai prietenoși, care să transmită mesaje clare și în limbaj accesibil. Contează și persoana, dar mai ales contează ce spui și cum explici consecințele: de exemplu, un cod roșu anunță posibile fenomene grave în anumite zone — e nevoie de explicații clare despre ce trebuie făcut concret.

Da, cred că ar fi util să existe persoane cu mai mult capital de încredere publică și cu abilități de comunicare care să explice pe scurt și clar riscurile și măsurile necesare. Prin urmare, poate că Raed Arafat ar trebui înlocuit din sarcina de comunicare. Ar fi util ca instituțiile să aibă și alți comunicatori, mai pregătiți pentru astfel de situații”, a conchis aceasta.

Autoritățile, luate în derâdere de nume sonore din mass-media

Dan Negru a mărturisit pe Facebook că nu s-a uitat la „sursele oficiale”, ci „pe geam” și a văzut doar ploaie. El a adăugat ironic: „Anul trecut trebuia să ne măture ciclonul Ashley. La anu’ să-i ziceți uraganul Țancă”, criticând astfel ceea ce a numit „răspândirea panicii”.

Andreea Esca a publicat la rândul ei o postare critică, afirmând că îi este rușine de oamenii „pe care i-a panicat degeaba pentru ploicica asta de toamnă” și ironizând „institutele astea de măsurare au luat-o razna”.

Jurnalistul Lucian Mândruță a folosit aceeași tonalitate în mediul online, începând o postare de marți seară, 7 octombrie, cu sintagma „îmi pare rău să vă stric panica”, după care a comparat prognozele unor aplicații meteo pentru telefonul mobil cu prognozele oferite de autorități.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat la rândul său, subliniind că avertizările se întemeiază pe date științifice și că scopul acestora este prevenirea situațiilor grave, nu inducerea panicii.

În timp ce nume sonore din mass-media luau în derâdere codul roșu, oamenii de rând se luptau cu inundațiile:

