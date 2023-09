Spania se confruntă cu furtuni, vijelii în provinciile Madrid și Toledo din centrul țării, respectiv Cadiz în sud-vest, motiv pentru care a emis un cod roșu de vremea rea.

Sute de solicitări au fost făcute de către oameni blocați în mașini sau care au locuințele inundate.

Localnicii din Madrid au fost rugați să stea în case. Viiturile au blocat șosele și au paralizat traficul feroviar, arată Știrile Pro Tv.

Spain is hit by a hurricane

The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.

Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA