Cod roșu de vreme severă imediată pentru mai multe zone din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni și grindină

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 16:45
1456 citiri
Cod roșu de vreme severă imediată pentru mai multe zone din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni și grindină
Zonă în care plouă FOTO Hepta

Meteorologii au emis, duminică după-amiază, avertizări cod roșu de vreme severă imediată pentru zone din județele Cluj și Hunedoara, unde sunt anunțate ploi torențiale, furtuni și grindină. Pentru alte județe au fost emise avertizări cod portocaliu.

Localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța din județul Hunedoara se află, duminică după-amiază, până la ora 17:30, sub avertizare cod roșu meteorologic.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de dimensiuni medii (2-4 cm).

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp. Cod roșu meteo a fost emis, duminică după-amiază și pentru județul Cluj, vizate fiind localitățile Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, unde vor fi averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3...5 cm).

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate, recomandând populației să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. Pentru zone din județele Sibiu, Harghita, Gorj, Cluj și pentru alte localități din Cluj au fost emise avertizări cod portocaliu.

Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri, acuză ANAF de „abuzuri” după ce, susține ea, instituția ar fi retras bani din pensia mamei sale pentru impozite pe chirii neîncasate....
„Pelerinaj prezidențial”: Cum a fost primit Nicușor Dan la Mănăstirea Arsenie Boca de stareț
„Pelerinaj prezidențial”: Cum a fost primit Nicușor Dan la Mănăstirea Arsenie Boca de stareț
Președintele Nicușor Dan a fost sâmbătă, 17 august, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Nicuşor Dan a fost primit cu pâine și sare de starețul...
#cod rosu, #ploaie torentiala, #furtuna , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
Adevarul.ro
Transferul elevilor dupa clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri intr-un singur liceu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Rușii au făcut unele concesii la masă”. Emisarul special al lui Trump dezvăluie că Putin a fost de acord cu „garanții de securitate” pentru Ucraina
  2. Mesajul lui Donald Trump înainte ca liderii europeni și Zelenski să ajungă în SUA. „Mare progres în privința Rusiei. Rămâneți pe fază”
  3. Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina riscă să devină un conflict permanent. "Este posibil, din nefericire, să ajungem acolo"
  4. Zelenski vrea discuții teritoriale „doar” între Ucraina, Rusia și SUA: „Pot începe acolo unde se află linia frontului acum”
  5. Întâlnire de urgență la Bruxelles, între Ursula von der Leyen și Zelenski. Un nou val de sancțiuni anunțat pentru Rusia. Solicitarea președintelui ucrainean VIDEO
  6. Cod roșu de vreme severă imediată pentru mai multe zone din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni și grindină
  7. Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump
  8. Femeie înjunghiată de fostul concubin chiar în timp ce se afla în incinta unui centru maternal. Individul a plecat de la locul incidentului
  9. Dani Mocanu scapă de închisoare, după o decizie a Curții Constituționale. În primă instanță, fusese condamnat la peste 6 ani
  10. AUR vrea și în Parlamentul Republicii Moldova. Lista partidelor înscrise pentru alegerile de peste Prut