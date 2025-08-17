Cod roșu de vreme severă imediată pentru mai multe zone din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni și grindină

Meteorologii au emis, duminică după-amiază, avertizări cod roșu de vreme severă imediată pentru zone din județele Cluj și Hunedoara, unde sunt anunțate ploi torențiale, furtuni și grindină. Pentru alte județe au fost emise avertizări cod portocaliu.

Localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța din județul Hunedoara se află, duminică după-amiază, până la ora 17:30, sub avertizare cod roșu meteorologic.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de dimensiuni medii (2-4 cm).

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp. Cod roșu meteo a fost emis, duminică după-amiază și pentru județul Cluj, vizate fiind localitățile Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, unde vor fi averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3...5 cm).

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate, recomandând populației să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. Pentru zone din județele Sibiu, Harghita, Gorj, Cluj și pentru alte localități din Cluj au fost emise avertizări cod portocaliu.

