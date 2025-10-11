Alerte de vreme severă imediată. Două județe, sub Cod roșu în următoarele ore

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 09:10
Alerte de vreme severă imediată. Două județe, sub Cod roșu în următoarele ore
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață, 11 octombrie, avertizări nowcasting Cod roșu și portocaliu pentru două județe.

Avertizarea Cod roșu este în vigoare de la ora 09:15 până la 12:00, în județele:

Caraș-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

Avertizarea Cod portocaliu este în vigoare până la ora 13:00, în județele:

Caraș-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Reamintim că sâmbătă, până la 23:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Un alt Cod galben de intensificări ale vântului este în vigoare până la 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor, precizează meteorologii.

Vremea în București

În capitală, cremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade.

