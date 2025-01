A crescut punctul de amendă pentru șoferii care nu respectă legea. Ce schimbări prevede Codul Rutier pentru 2025

Anul 2025 aduce schimbări semnificative în Codul Rutier, iar șoferii din România trebuie să fie atenți la noile reglementări pentru a evita amenzile. De la majorarea punctului de amendă, până la introducerea asigurării obligatorii pentru biciclete și trotinetele electrice, aceste modificări au scopul de a reduce numărul de accidente și de a crește responsabilitatea în trafic.

Începând cu 1 ianuarie 2025, valoarea unui punct de amendă a fost majorată de la 165 lei la 202 lei, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie. Această schimbare va avea un impact semnificativ asupra șoferilor care încalcă regulile de circulație, întrucât amenzile vor deveni mai mari. Această măsură face parte dintr-o serie de modificări care vizează consolidarea sancțiunilor pentru comportamentele riscante în trafic, arată Digi 24.

Una dintre noutățile importante din 2025 este instalarea unor camere de viteză mobile, denumite și "pistoale radar", care vor fi amplasate pe mai multe drumuri din România. Aceste dispozitive vor monitoriza traficul și vor identifica șoferii care depășesc limita de viteză. Camerele sunt setate pe modul automat și vor înregistra toate vehiculele care încalcă viteza legală. După descărcarea informațiilor acumulate, filmările vor fi analizate, iar șoferii vor primi amenzile acasă, pe baza numărului de înmatriculare. În cazul în care proprietarul mașinii refuză să dezvăluie cine se afla la volan, acesta riscă o amendă de până la 4.000 de lei pentru necomunicarea datelor.

Ads

Un alt proiect de lege propus pentru anul 2025 prevede ca șoferii cu vârsta sub 21 de ani sau cei cu o experiență de conducere mai mică de un an să nu mai poată conduce vehicule cu o putere mai mare de 100 CP (aproximativ 75 kW în cazul vehiculelor electrice). Această măsură are ca scop protejarea tinerilor șoferi și reducerea accidentelor rutiere.

Pentru a facilita procesul de preschimbare a permisului de conducere, un alt proiect de lege propune ca șoferii să fie înștiințați prin SMS atunci când permisul lor urmează să expire. Această măsură ar putea reduce birocrația și ar ajuta șoferii să își planifice din timp preschimbarea documentului.

Modificări în procesul de examen auto

Un alt proiect important este legat de examenul auto. Dacă legea va fi aprobată, persoanele care trebuie să susțină proba practică vor putea alege să o susțină în orice oraș din țară, nu doar în localitatea de domiciliu, așa cum era reglementat până acum. Această modificare ar adresa problemele de logistică și ar oferi mai multă flexibilitate pentru candidați.

Ads

Un alt proiect semnificativ vizează extinderea obligației de asigurare a vehiculelor prin introducerea poliței RCA pentru biciclete și trotinete electrice. Această măsură ar asigura o protecție mai mare pentru toți participanții la trafic, în special având în vedere creșterea numărului de utilizatori ai acestor vehicule electrice.

Un alt aspect important al modificărilor propuse este prelungirea valabilității permisului de conducere de la 10 ani la 15 ani pentru șoferii tineri și cei care nu au împlinit vârsta de 80 de ani. Însă, pentru persoanele trecute de 80 de ani, permisul ar trebui reînnoit la fiecare 2 ani, iar pentru vârstnicii între 70 și 80 de ani, la fiecare 5 ani. De asemenea, aceștia vor trebui să treacă printr-un control medical mai frecvent pentru a se asigura că sunt apți pentru a conduce.

Pentru a asigura mai multă siguranță pietonilor, Codul Rutier 2025 prevede interzicerea parcării autoturismelor pe trotuare, astfel încât aceștia să aibă un spațiu de cel puțin un metru pentru a circula. Aceste reglementări vin în sprijinul siguranței pietonilor și a accesibilității drumurilor.

În 2024, Ministerul Afacerilor Interne a lansat o platformă online prin care cetățenii pot raporta comportamentele agresive ale șoferilor.

Ads