Povestea tulburătoare care te va pune pe gânduri. Codin Maticiuc: "Dacă voi și ai voștri sunteți azi ok, sunteți fericiți"

Codin Maticiuc, cunoscut pentru proiectele sale filantropice și implicarea în ajutorarea celor aflați în nevoie, a împărtășit recent pe rețelele sociale o poveste care te face să te oprești și să reflectezi asupra lucrurilor importante din viață.

În timp ce aștepta o simplă radiografie la spital, Codin a fost martorul unei scene profund emoționante. Un tânăr cu părul grizonant, vizibil obosit și măcinat de îngrijorare, stătea lângă el. Momentul a luat o turnură și mai tulburătoare atunci când familia tânărului – un bărbat mai în vârstă și o femeie – i s-a alăturat, după cum a relatat Codin Maticiuc pe Facebook.

"Tipul de lângă mine"

"Stăteam ieri pe o banchetă a spitalului Enayati, așteptându-mi rândul la o radiografie pentru mână. Poveste plictisitoare cu mâna, n-am de gând să vă plictisesc.

Lângă mine s-a așezat un tip. Înalt, evident tânăr în ciuda părului grizonant. Cu coatele pe genunchi și capul între mâini era evident foarte obosit sau chiar mâhnit. Aștepta și el la ceva investigații, nu m-am prins dacă la CT sau RMN.

M-am ridicat când mi-a venit mie rândul și atunci mi-au luat locul și l-au flancat o doamnă și un domn mai în vârstă. Tatăl și soția? Sora poate? Când ei au venit, tipul a început să plângă încet și să le povestească ceva ce nu auzeam. Nu-l auzeam decât pe tată. "Nu plânge, stai sa vedem ce zic doctorii.""

"O durere la stomac ignorată de trei săptămâni"

Codin Maticiuc a stat de vorbă cu familia tânărului, întrebând ce problemă medicală are și dacă poate fi de ajutor.

"Am intrat la raze cu gândul la ei și când am ieșit am profitat că și el intrase la ale lui și m-am dus la familie. M-am prezentat și i-am întrebat dacă pot ajuta și i-am și aflat suferința. O durere la stomac ignorată de trei săptămâni, diagnosticată apoi drept cancer la colon cu metastaze în tot corpul. Le-am lăsat un număr de telefon (Monica Althamer - directoarea #spitalepublicedinbaniprivati și cel mai bun navigator medical, din România cel puțin) și am plecat de acolo tulburat.

Nu vă povestesc ca să vă întristez, doar să vă amintiți că dacă voi și ai voștri sunteți azi ok sunteți fericiți. Vă rog să ignorați alte probleme și să zâmbiți", a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

