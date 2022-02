Soția și fratele lui Codruț Marta, mai bogați cu 125.000 de euro după dispariția acestuia. Cum i-a „fentat” Andreea Marta pe procurori

Soția și fratele lui Codruț Marta – Andreea și Adrian Constantin Marta – au fost audiați la Curtea de Apel București în dosarul în care fostul șef al Fiscului, Sorin Blejnar, este judecat pentru că ar fi primit mită 1,2 milioane de euro de la diverse firme ca „taxă de protecție”.

Andreea Marta și Adrian Constantin Marta au dat detalii cu privire la banii care ar fi ajuns la ei după dispariția fostului șef de cabinet al lui Blejnar, Codruț Marta, despre care nu se mai știe nimic din 2012.

Este pentru prima dată soția lui Codruț Marta se prezintă în instanță pentru a fi audiată în dosarele în care figurează și numele soțului ei, Codruț Marta. Ea a mai fost chemată să dea declarații și la urmărirea penală, dar a refuzat să dea detalii procurorilor. Andreea Marta (foto) a fost vizată în 2013 de un dosar de proxenetism, fiind acuzată că trimitea tinere în brațele unor oameni de afaceri. În 2015, ea a fost condamnată cu suspendare în acest dosar.

Acum, procurorul a întrebat-o, punctual, dacă a primit 125.000 de euro, iar Andreea Marta a răspuns că nu a primit și că nu cunoaște nimic cu privire la această sumă.

La aceeași întrebare, fratele lui Codruț Marta a răspuns afirmativ și a spus că jumătate din bani i i-a dat Andreei Marta.

La momentul audierii, soția fostului șef de cabinet al lui Blejnar nu a mințit cu nimic, ci a reușit să „fenteze” interogatoriul procurorului: întrebarea corectă era dacă a luat 62.500 de euro.

Procuror: Legat de primirea sumei de 125.000 de euro, dacă a primit această sumă.

Andreea Marta: Chiar dacă la urmărire penală am refuzat să dau declarație din cauza faptului că sunt căsătorită cu domnul Codruț Marta, acum consider că nu e niciun impediment. Îi cunosc pe inculpați de la soțul meu, Codruț Marta. Alte relații nu am cu ei. Nu cunosc nimic legat de aceasta sumă. Nu am primit această sumă.

Procuror: Ține legătură cu Codruț Marta?

Andreea Marta: Categoric nu, e dispărut din 21 mai 2012.

Procuror: A fost ajutată de Blejnar Sorin și de ceilalți inculpați în căutarea lui Codruț Marta?

Judecător: Se respinge întrebarea, nu are legătură cu cauza.

Procuror: Dacă îl cunoaște pe Dragoș Dobrescu.

Andreea Marta: Îl cunosc, este prietenul soțului meu. Nu țin legătură cu el.

Procuror: De ce s-a răzgândit și a acceptat să fie audiată?

Andreea Marta: Am fost chemată de-a lungul celor zece ani la diverse instituții pentru a da declarație. Când am fost chemată la doamna procuror, i-am spus că în calitate de soție nu doresc să dau declarație. Astăzi am fost de acord pentru a preciza că nu știu nimic. Eu l-am cunoscut pe soțul meu cu 9 luni înainte să dispară.

Procuror: Știa că Marta Codruț primea sume de bani în numele domnului Blejnar Sorin?

Andreea Marta: Categoric nu. Nu cunosc aceste aspecte.

Fratele lui Codruț Marta: Am primit 125.000 de euro după dispariția lui

După ce Andreea Marta a citit și a semnat declarația de martor, aceasta a părăsit sala, iar în locul ei a intrat Adrian Constantin Marta, cumnatul ei.

Procuror: Să ne relateze despre întâlnirea cu Dragoș Dobrescu și dacă a luat o sumă de bani de la el.

Adrian Constantin Marta: O singură dată m-am întâlnit cu Doberscu Dragoș, după dispariția fratelui meu. De altfel, m-am întâlnit cu toți prietenii lui, să văd dacă știu ceva despre el. Întâlnirea a avut loc în România, în biroul lui Dragoș Doberscu. Nu am aflat amănunte legate de dispariția fratelui meu și nici nu am primit atunci vreo suma de bani. După acesta întâlnire, în cursul lui 2012, am primit de la Dobrescu 125.000 de euro, sumă despre care Dobrescu a spus că i-o datora fratelui meu. Suma am primit-o prin intermediul unui prieten, Anca Răzvan.

Procuror: Pentru ce erau banii? De ce ați luat banii?

Adrian Constantin Marta: Nu știu pentru ce erau banii, i-am luat pentru că nu era altcineva care să îi primească.

Procuror: Care era legătură dintre Dragoș Dobrescu și Codruț Marta? Relația lor presupunea schimburi de bani?

Adrian Constantin Marta: Nu știu dacă presupunea schimburi de bani, știu că erau prieteni.

Procuror: I-a dat o parte din bani și Andreei Marta?

Adrian Constantin Marta: Da, bineînțeles. Nu mai știu dacă era și ea prezentă la întâlnirea cu Dobrescu. I-am dat, cred, jumătate din bani în 2012.

După audiere, Andreea Marta și-a așteptat cumnatul la ieșire din sala de judecată și au plecat împreună.

Sorin Blenjar, trimis în judecată pentru o mită de 1,2 milioane de euro

În august 2019, Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, alături de Viorel Comăniţă (fost vicepreşedinte al ANAF, cu rol de conducător al Autorităţii Naţionale a Vămilor), Sorin Florea (comisar general adjunct al Gărzii Financiare) şi soţia sa, Andreea Florentina Blejnar.

Potrivit DNA, Sorin Blejnar, Viorel Comăniţă şi Sorin Florea au primit, în perioada mai 2011 - aprilie 2012, mai multe sume de bani de la Radu Nemeş, prin intermediari, pentru ca, în schimb, să protejeze activitatea nelegală desfăşurată de firma SC Excella Real Grup SRL, coordonată de omul de afaceri.

Ajutorul dat de soţia lui Blejnar a constat în primirea banilor destinaţi fostului şef al ANAF de la doi interpuşi ai omului de afaceri.

Concret, cei trei inculpaţi au primit drept mită următoarele sume de bani:

Sorin Blejnar - 1,2 milioane euro,

Viorel Comăniţă - 960.000 euro,

Sorin Florea - 300.000 euro.

Procurorii spun că sumele primite drept mită de cei trei inculpaţi au avut caracterul unei „taxe de protecţie”, pentru ca activitatea ilegală a societăţii controlate de Radu Nemeş să nu fie observată şi nici oprită de organele fiscale.

Activitatea comercială a societăţii din domeniul comercializării carburanţilor era organizată astfel încât să se asigure premisele evaziunii fiscale. Cumpărarea şi vânzarea produselor accizabile s-a desfăşurat în timp, iar sumele obţinute erau date celor trei pe măsură ce banii erau obţinuţi din comercializarea lor fără plata accizelor.

Sorin Blejnar, condamnat apoi eliberat condiționat

În luna mai 2019, Curtea de Apel l-a condamnat pe Sorin Blejnar la 5 ani de închisoare într-un dosar de corupție. În primă instanță, Blejnar fusese condamnat la 6 ani de închisoare. Blejnar fusese trimis în judecată în decembrie 2016 de DNA Ploiești pentru săvârșirea unei fapte de trafic de influență.

Mai precis, procurorii DNA l-au acuzat pe Blejnar că în 2011 ar fi primit mită 12,5 milioane de lei de la un om de afaceri, administratorul firmei Romsys, pentru atribuirea unor contracte cu Fiscul. Ar fi vorba de un comision de 20% din valoarea contractului atribuit de ANAF. Pe data de 15 octombrie 2021, Sorin Blejnar a fost eliberat condiționat din penitenciar.

Fostul șef al ANAF, achitat în mega-dosarul „Motorina”

Pe data de 15 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe fostul șef al ANAF Sorin Blejnar în așa-numitul dosar „Motorina”, în care era acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijin acordat unei grupări infracționale organizate. În primă instanță, la Curtea de Apel București, Blejnar fusese condamnat la 5 ani de închisoare.

În același dosar, omul de afaceri Radu Nemeș a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare, iar soția sa, Diana Nemeș, a fost achitată. În primă instanță, ea primise o condamnare la 7 ani de închisoare.

Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată în iulie 2014, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.

De asemenea, fostul şef al vămilor Viorel Comăniţă la cinci ani de închisoare.

Instanţa i-a mai condamnat pe Dumitru Chirvăsitu la opt ani de închisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan şi Pavel Ghişe la câte şapte ani de închisoare.

Fostul ofiţer DIPI Florin Secăreanu şi Lucian Florin Ionescu au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare cu executare.

Mariana Vrânceanu a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la trei ani şi cinci luni.

Instanţa a mai dispus ca inculpaţii să plătească ANAF despăgubiri civile de 242 milioane de lei.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş şi alte şapte persoane au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit de fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de fostul şef al vămilor, Viorel Comăniţă, şi de fostul ofiţer DIPI Florin Secăreanu, printre alţii.

