Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari Codului silvic. Vehiculele folosite la transportarea lemnului taiat ilegal pot fi confiscate

"Incepand cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a statului si din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se valorifica preponderent ca lemn fasonat. Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a statului si din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se valorifica ca lemn fasonat", arata actul normativ promulgat de seful statului.De asemenea, taierea fara drept, de arbori din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvica si se pedepseste dupa cum urmeaza:a) cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda , daca valoarea prejudiciului produs este de pana la 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;b) cu inchisoare de la un an la 3 ani, daca valoarea prejudiciului produs este cuprins intre limita prevazuta la lit, a) si de cel mult 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;c) cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei", conform sursei citate.Sunt prevazute sanctiuni si chiar pedeapsa cu inchisoarea si pentru furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale."Furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori care au fost taiati ori scosi din radacini, din paduri, perdele forestiere de protectie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, precum si al oricaror altor produse specifice ale fondului forestier national constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:a) cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului produs este de pana la 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;b) cu inchisoare de la un an la 3 ani, daca valoarea prejudiciului produs este cuprins intre limita prevazuta la lit.a) si de cel mult 20 de mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;c) cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei", potrivit surse mentionate.Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, in volum de peste 10 metri cubi, neinsotite de documentele specifice de transport constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda sau cu inchisoare de la 6 luni la un an si cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului, mai prevede legea promulgata de presedintele Iohannis.Totodata, sunt supuse confiscarii mijloacele de transport materiale lemnoase si orice alte bunuri care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la savarsirea infractiunii.Actul normativ mai prevede ca pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa este aprobat prin lege, pentru o perioada de 5 ani, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Pentru fondul forestier proprietate publica nu se platesc taxe si impozite, potrivit sursei citate.In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de mediu metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenjamantele silvice prevazute in Codul silvic.De asemenea, "in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, licitatiile publice pentru executarea prestarilor de servicii de exploatare forestiera se realizeaza potrivit metodologiei privind licitatiile publice pentru executarea prestarilor de servicii de exploatare forestiera, aprobata prin hotarare a Guvernului prevazuta la alin. (4) al art. 60 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicata si modificarile si completarile ulterioare precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege".Tot in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, normele metodologice de solicitare, calcul si acordare a compensatiilor si despagubirilor prevazute de Legea 46/2008 Codul silvic sunt aprobe prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.Pe 19 august, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege care aduce modificari Codului silvic si a in aceeasi zi a fost trimis la promulgare.