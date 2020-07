Ministerul Mediului vrea modificarea Codului Silvic: Vehiculele utilizate pentru comiterea de infractiuni silvice vor fi confiscate

Noua prevedere legala face parte din setul de masuri pentru combaterea taierilor ilegale din padurile Romaniei.Astfel, pe langa amenda si cercetare penala, hotii de lemne vor ramane si fara mijloacele pe care le folosesc pentru comiterea ilegalitatilor."Pana acum, nu era considerata infractiune decat fapta care presupunea un prejudiciu mai mare de 5 ori decat pretul mediu al unui metru cub de lemn pe picior. Nu credem ca era o masura corecta. In niciun alt sector nu exista ca furtul de arbori sa fie sanctionat doar cu o amenda, daca e sub un anumit nivel.Furtul este furt , si trebuie pedepsit ca atare! Asadar, dupa adoptarea si promulgarea acestui act normativ, toate furturile de arbori din padurile Romaniei, indiferent de valoare, vor intra sub incidenta penala.Setul de masuri mai cuprinde inasprirea sanctiunilor, confiscarea mijloacelor utilizate in comiterea de infractiuni silvice, inclusiv vehiculele, sau schimbarea etapizata a modului de comercializare a lemnului in Romania, din lemn pe picior in lemn fasonat", arata Ministerului Mediului. Ministrul Mediului mentioneaza ca setul de masuri mai cuprinde inasprirea sanctiunilor, incadrarea la infractiune a oricarui furt de arbori, indiferent de cantitate, sau schimbarea etapizata a modului de comercializare a lemnului in Romania, din lemn pe picior in lemn fasonat.