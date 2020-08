Noul Cod Silvic a fost aprobat in Parlament. Ministrul Mediului: "Nimeni nu mai sta la discutii cu infractorii"

"Astazi am castigat o lupta extrem de importanta pentru padurile Romaniei. In urma cu foarte putin timp, Parlamentul a aprobat proiectul de lege de modificare a Codului Silvic. In ultimele saptamani am solicitat, in mod repetat, colegilor mei din Parlament, sa supuna la vot in regim de urgenta aceasta lege, care face trecerea de la un Cod Silvic permisiv cu infractorii, la unul in care nimeni nu mai sta la discutii cu acestia. Ma bucur ca mesajul nostru a avut rezonanta si ca parlamentarii au inteles ca protejarea padurilor este o prioritate dincolo de interese si calcule politice", a declarat Costel Alexe , ministrul Mediului, Apelor si Padurilor si co-initiator al proiectului de lege.Potrivit sursei citate, amendamentele din noul Cod Silvic pe care ministerul de resort le sustine sunt: furtul de arbori va intra direct sub incidenta penala, indiferent de prejudiciu; camioanele sau tirurile cu care sunt transportati arborii taiati ilegal vor putea fi confiscate; taierile la ras vor fi interzise in rezervatiile naturale; avizul de transport va deveni obligatoriu si pentru: rumegus, biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn; lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat; sumele destinate pazei suprafetelor de padure sub 30 de ha vor creste cu peste 30%; evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie; accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor si din drumurile forestiere; accesul cetatenilor in padure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta. Ministerul Mediului precizeaza ca va continua sa implementeze masurile asumate pentru protectia padurilor si stoparea taierilor ilegale, printre care se afla noul SUMAL, achizitia sistemului de monitorizare cu harti satelitare, demararea studiului stiintific pentru identificarea si punerea sub protectie a 40.000 de hectare de paduri virgine si consolidarea capacitatii garzilor forestiere.