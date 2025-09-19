Despăgubire de 5,7 milioane de euro pentru statul român, după furtul coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări din muzeul olandez

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:50
995 citiri
Despăgubire de 5,7 milioane de euro pentru statul român, după furtul coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări din muzeul olandez
Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate din Muzeul Drents FOTO colaj Drents Museum

Statul român a fost despăgubit după ce, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, din Muzeul Drents, care găzduia expoziția 'Dacia, imperiu de aur și argint', au fost sustrase coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur, ce fuseseră împrumutate de la un muzeu din România.

Anchetatorii nu au găsit până acum obiectele furate și nici hoții.

Statul român a fost despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda. Suma a fost achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze și a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României, potrivit Digi24.

România a fost despăgubită la valoarea asigurată, însă procedura este una independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru tragerea la răspundere a vinovaților de furtul tezaurului.

Guvernul olandez a constituit un provizion de 5,7 milioane de euro pentru plata unei eventuale despăgubiri după furtul artefactelor dacice expuse la Muzeul Drents din Assen.

Provizionul a fost constituit în baza regimului de asigurări care prevede că statul olandez garantează parțial expozițiile muzeelor ce prezintă exponate de valoare, a explicat un purtător de cuvânt al acelui minister.

Acest sistem de coasigurare este menit să stimuleze muzeele să organizeze expoziții cu opere de artă sau piese de tezaur de mare valoare, știind că statul olandez va fi nevoit să contribuie financiar la despăgubiri în caz de furt sau deteriorare a exponatelor.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, din Muzeul Drents, care găzduia expoziția 'Dacia, imperiu de aur și argint', au fost sustrase coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur, ce fuseseră împrumutate de la un muzeu din România. Hoții au pătruns în incinta expoziției după ce au detonat o intrare cu ajutorul unei bombe artizanale.

Pentru această expoziție, statul olandez le garantase asiguratorilor că va plăti despăgubiri de 5,7 milioane de euro în caz de furt. În urma aplicării 'procedurii de asigurare, este probabil ca ministerul să plătească în conformitate cu regimul de despăgubire', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului olandez al Culturii, care a cerut agenției France Presse să nu-i precizeze numele.

Doi suspecți au fost prezentați luna aceasta în fața unui tribunal olandez, dar artefactele încă nu au fost găsite. Parchetul olandez și-a exprimat speranța că acestea nu au fost topite, în timp ce poliția olandeză oferă o recompensă de 100.000 de euro pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lor.

#coiful de la cotofenesti, #bratari dacice, #despagubiri, #muzeu istorie , #furt
