Momentul cumplit când o fetiță de 2 ani este atacată de un coiot, în fața casei în care locuiește VIDEO

Un coiot a atacat o fetiţă de doi ani, în faţa casei acesteia din Los Angeles, relatează AP.

Incidentul a avut loc vineri.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum animalul a prins-o cu colţii pe fetiţă şi a târât-o de pe gazon pe trotuar.

Tatăl ei, Ariel Eliyahuo, care lua din maşină jucăriile copilului, a reacţionat rapid şi a gonit coiotul. Bărbatul tocmai ce îşi adusese copilul acasă de la creşă.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu