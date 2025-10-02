Care sunt, de fapt, singurele metode dovedite de stimulare a colagenului, potrivit dermatologilor și oamenilor de ştiinţă

Dacă ar fi să numești câțiva factori principali pentru o piele tânără, există șanse mari ca unul dintre răspunsuri să fie colagenul. Până la urmă, el este ceea ce menține tenul tânăr și plin.

„Colagenul este o proteină prezentă în piele, care oferă suport structural, fermitate și elasticitate”, explică Marisa Garshick, M.D., dermatolog certificat la MDCS Dermatology și profesor asistent de dermatologie la Weill Cornell Medicine.

Totuși, nivelurile de colagen încep să scadă încă din jurul vârstei de 20 de ani și devin mai vizibile în jurul vârstei de 30 de ani, continuând să scadă treptat în timp, chiar și în timpul menopauzei, când schimbările hormonale pot afecta de asemenea nivelul de colagen. „Pe măsură ce pierdem colagen, pielea devine mai subțire, își pierde fermitatea și elasticitatea, ceea ce face ca liniile fine și ridurile să fie mai vizibile și accentuează laxitatea pielii”, adaugă ea.

De aceea există atât de multe suplimente, pulberi și produse cosmetice care promit să „întoarcă timpul înapoi”. Cremele cu colagen par o soluție evidentă, dar nu sunt la fel de puternice pe cât s-ar crede. „Moleculele de colagen sunt prea mari pentru a pătrunde în piele, așa că stau la suprafață, acționând ca hidratante care pot face pielea mai netedă, mai plină și mai fermă, dar doar temporar”, spune Sabina Wizemann, director la GH Beauty Lab. „Totuși, ele nu stimulează producția de colagen și nu se integrează în rețeaua pielii.”

Ads

Deși nu toate produsele cu colagen oferă efectele promise, este posibil să stimulezi colagenul acasă. Experții împărtășesc mai jos cum să construiești o rutină pentru colagen.

Aplică protecție solară

„Aplicarea regulată a protecției solare este cea mai eficientă metodă de a preveni pierderea colagenului”, spune Wizemann. „Cu cât începi mai tânăr, cu atât mai bine. Soarele dăunează pielii și declanșează un răspuns inflamator în celulele care produc colagen (fibroblastele), deteriorându-le. Drept urmare, acestea vor produce mai puțini precursori de colagen și vor începe, de asemenea, să degradeze colagenul existent.”

Folosește retinol

Retinolul se dovedește din nou un ingredient „miraculos” anti-îmbătrânire, inclusiv pentru colagen. „Retinoidele sunt ingrediente bine studiate în îngrijirea pielii, cunoscute pentru creșterea producției de colagen și pentru îmbunătățirea aspectului general al pielii”, spune Wizemann. „Acționează în mai multe moduri: stimulează fibroblastele să producă colagen nou, inhibă enzimele care degradează colagenul și accelerează regenerarea celulelor epidermice, menținând astfel dermul dens și promovând creșterea colagenului.”

Ads

Dr. Garshick adaugă că, prin stimularea producției de colagen și elastină, retinolul contribuie și la îmbunătățirea texturii generale a pielii.

Aplică un ser cu peptide

„Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, care reprezintă elementele de bază ale proteinelor precum colagenul”, spune Wizemann. „Ca atare, ele pot păcăli pielea să producă mai mult colagen, acționând ca mesageri.”

Peptidele pot funcționa în diferite moduri pentru a stimula și proteja colagenul de degradare, cum ar fi „semnalizarea celulelor pielii, transportarea și livrarea ingredientelor și blocarea/inhibarea enzimelor care îl descompun”. Nu toate serurile cu peptide sunt concepute pentru a menține colagenul; unele au rol de susținere prin hidratare sau întărirea barierei pielii. De exemplu, peptidele neurotransmițătoare nu au un rol activ asupra colagenului; ele relaxează mușchii pentru reducerea instantanee a ridurilor.

Încearcă un dispozitiv acasă

Ads

Există multe gadgeturi și aparate pe care le poți folosi acasă pentru rutina de colagen. „Dispozitivele casnice, precum rolele cu micro-ace, măștile cu lumină roșie și aparatele cu radiofrecvență, pot ajuta la stimularea colagenului, deși sunt de obicei mai puțin puternice decât tratamentele efectuate în cabinet”, spune Dr. Garshick. Cheia pentru a vedea rezultate este consistența și utilizarea corectă.

Laserele folosite acasă, inclusiv fracționale și nefracționale pot stimula și menține colagenul prin crearea unor micro-leziuni în piele, ceea ce declanșează procesul de vindecare, explică Wizemann. „Acest lucru încurajează fibroblastele să producă mai mult colagen. Dispozitivele și măștile LED pot stimula sau activa fibroblastele.”

Ajustează stilul de viață

Schimbările mici pot face o mare diferență. „Menținerea unei diete sănătoase, a exercițiilor fizice și gestionarea stresului pot susține și menține colagenul”, spune Dr. Garshick. „De asemenea, limitarea consumului de alcool și evitarea fumatului sunt schimbări importante ale stilului de viață care pot influența sănătatea generală a pielii.”

Ads

Adaugă antioxidanți în rutina de îngrijire

„Antioxidanții, cum este vitamina C, protejează împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi și pot stimula producția de colagen”, spune Dr. Garshick. Cercetările arată că vitamina C este esențială pentru producția de colagen, iar pentru că organismul nu o poate produce, trebuie să o obținem prin alimentație și prin aplicare topică, pentru problemele pielii.

Wizemann confirmă: „Vitamina C susține enzimele care întăresc și leagă fibrele de colagen, îmbunătățind astfel indirect stabilitatea și structura colagenului. De asemenea, acționează ca un antioxidant puternic, neutralizând radicalii liberi și reducând inflamația, ambele fiind factori care pot descompune și slăbi colagenul.”

Ia în considerare dieta ta

Deși există mai multe tipuri de colagen, tipurile I, II și III sunt cele mai frecvente în corpul uman, explică Stefani Sassos, director GH Nutrition & Fitness Lab. „Toate tipurile de colagen sunt alcătuite din aminoacizi, inclusiv glicină, prolină și hidroxiprolină. Totuși, colagenul nu conține triptofan, unul dintre cei nouă aminoacizi esențiali pe care corpul nu îi poate produce singur și trebuie să îi obțină din alimente.”

Ads

Alimente precum supa de oase, puiul cu piele, peștele cu piele și oase, bucățile mai tari de carne precum friptura sau carnea de vită pentru tocană și gelatina sunt bogate în colagen. Similar vitaminei C aplicate topic, consumul de alimente bogate în vitamina C sprijină formarea colagenului în organism. „Fructele și legumele bogate în vitamina C, precum citricele, ardeiul gras roșu și căpșunele, pot susține sinteza colagenului. Fiind un antioxidant puternic, vitamina C protejează pielea și de stresul oxidativ”, explică Sassos.

Încearcă un supliment

Deși un supliment de colagen poate fi util, accentul trebuie pus pe cuvântul „supliment” - nu ar trebui să fie sursa principală de colagen. Studiile sugerează că beneficiile se pot observa cu doze zilnice între 2,5 și 15 g, iar rezultatele vizibile pot apărea după una până la trei luni.

„Colagenul hidrolizat sau peptidele de colagen au demonstrat în studii că pot îmbunătăți elasticitatea pielii, hidratarea și chiar reduce ridurile”, spune Sassos. „Alegerea unui produs de colagen hidrolizat care include și vitamina C poate crește eficiența peptidei de colagen. Totuși, nu toate suplimentele sunt la fel, și este important să alegi unul testat de o terță parte pentru siguranță, puritate și eficiență.”

Ads

Un alt aspect important: suplimentele de colagen provin din surse animale, deci nu sunt potrivite pentru vegani sau vegetarieni. Sursele comune includ bovine, pui și pește. „Dacă ai alergie la crustacee sau fructe de mare, trebuie să eviți colagenul marin, deoarece poate declanșa o reacție alergică, în funcție de modul în care este procesat și de sursă”, adaugă Sassos pentru goodhousekeeping.com.

Ads