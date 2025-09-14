Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:16
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat mortal în această săptămână.
Înainte de a interpreta piesa Fix You, Chris Martin s-a oprit o clipă pe scenă, pentru a cere publicului să „trimită iubire oriunde doriți să o trimiteți în lume”. Apoi a adăugat: „Puteți să o trimiteți fratelui sau surorii voastre, familiilor celor care au trecut prin evenimente teribile, familiei lui Charlie Kirk”.
Solistul trupei Coldplay a făcut, de asemenea, un apel la „trimiterea de iubire” către „persoanele cu care nu sunteți de acord”, „către persoanele pașnice din Orientul Mijlociu, Ucraina și Rusia, Azerbaidjan, Sudan sau Somalia”.
Dar omagiul adus lui Charlie Kirk nu a fost pe placul tuturor fanilor trupei, care a vândut peste 100 de milioane de albume, aceștia făcând cunoscut acest lucru pe rețelele de socializare.
De la moartea acestei figuri a tineretului MAGA, opinia publică este divizată în privința omagiului care i se cuvine. Dreapta conservatoare îl ridică la rangul de martir, în timp ce o parte a stângii îndeamnă să nu se plângă un om cu idei radicale.
Charlie Kirk a fost împușcat cu sânge rece în timp ce organiza unul dintre evenimentele sale „Prove me wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) într-un campus universitar din Utah. În cadrul acestor adunări, organizate în toate colțurile Statelor Unite, tânărul își invita adversarii să vină să-și confrunte ideile. În vârstă de 31 de ani, el lasă în urmă o soție și doi copii. Lor a vrut Chris Martin să le aducă un omagiu pe Wembley.
