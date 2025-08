Ce a pățit directorul unei mari companii după ce a fost filmat la un concert Coldplay alături de amantă. Reacția celor doi, virală VIDEO

O companie americană de tehnologie şi-a suspendat directorul general, după ce o îmbrăţişare pe ecran mare la un concert Coldplay - despre care se zvoneşte că ar implica doi dintre angajaţii săi - a devenit virală, relatează BBC.

În clip, care a apărut iniţial pe un ecran gigant la concertul din Boston, se văd două persoane îmbrăţişate.

Când feţele lor apar pentru a fi văzute de mii de oameni, bărbatul şi femeia se feresc brusc şi se ascund de cameră.

Pe internet s-au răspândit apoi informaţii conform cărora ambii sunt directori la compania Astronomer şi zvonuri privind o aventură, stârnite de comentariul liderului trupei. Vineri târziu, compania a confirmat pe X că directorul său executiv Andy Byron a fost suspendat.

Videoclipul în care cei doi se leagănă pe muzică, apoi încearcă rapid să se ascundă a devenit viral pe internet după concertul de miercuri seară.

Coldplay accidentally exposes 'cheating couple' and guess what - they are the CEO and HR of a top Firm 😭😭😭😭

Nothing can fix you! pic.twitter.com/qP9uazaInk