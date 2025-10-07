Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date

Autor: Maria Mora
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:43
378 citiri
Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date
Asistentul vocal al iPhone, cercetat în Franța FOTO Pexels

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunțat luni autoritățile franceze.

Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.

Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) și are la bază acuzațiile cercetătorului Thomas Le Bonniec, care susține că Apple ar fi colectat, înregistrat și analizat conversațiile utilizatorilor cu Siri fără consimțământul acestora.

”Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează și există organizații și persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Apple a răspuns că a întărit măsurile de confidențialitate pentru Siri începând din 2019 și din nou în acest an. Compania a precizat că datele colectate nu sunt partajate cu agenți de marketing și nu sunt vândute către publicitari, făcând trimitere la o postare oficială din ianuarie în care reitera angajamentul său pentru protejarea vieții private a utilizatorilor.

#colectare ilegala date, #asistent vocal, #Siri, #apple, #ancheta, #Franta , #stiri it-c
