Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 23:43
Adrian Nicuşor Nica, noul șef ANAF - FOTO Facebook/Radio Clasic FM

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României.

Președintele ANAF a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că datele care se folosesc în discuţia despre slaba colectare a TVA sunt cele raportate pentru anul 2022.

”Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de GAP-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a explicat şeful ANAF, Adrian Nica.

El a precizat că ”este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum”. ”Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus şeful ANAF.

”Asta contează la GAP-ul de TVA în România?”, a întrebat moderatorul.

”Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, a răspuns şeful ANAF, Adrian Nica.

România a avut, în 2022, cel mai mare GAP de TVA din Uniunea Europeană.

GAP-ul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul (conform legislaţiei fiscale) şi cât TVA încasează efectiv

Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală (TVA neplătit), insolvenţele şi erorile administrative.

