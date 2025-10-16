Noua colecție de Crăciun Nordic Mood 2025 de la JYSK este inspirată de frumusețea pădurii

Colecția de Crăciun din acest an de la JYSK își ia inspirația din rădăcinile scandinave ale brandului. Mizând pe nuanța verde naturală specifică pădurilor de pini nordici, noua colecție de Crăciun Nordic Mood aduce o atmosferă caldă și magică în locuință.

Pe măsură ce zilele devin mai reci și mai întunecate, ne îndreptăm atenția către sezonul festiv, care ne luminează și ne bucură casele, cu o atmosferă confortabilă. Noua gamă de Crăciun de la JYSK este creată tocmai pentru acest scop – pentru a oferi o senzație de căldură și confort în timpul sărbătorilor.

Inspirată de verdele naturii, colecția Nordic Mood de Crăciun adună produse din gama de decorațiuni și textile pentru casă, care creează o atmosferă unitară de Crăciun.

O masă de Crăciun în haine verzi

Colecția Nordic Mood include o față de masă și șervețele din bumbac din seria STJERNESTEN. Verdele calm, cu imprimeuri de fulgi de zăpadă delicați, atrage atenția asupra mesei festive, care este în centrul activităților de Crăciun. Asortează-le cu noua cană și farfurie MALAKIT, cu glazură verde, care face ca fiecare piesă să fie unică.

Pentru a completa decorul, noua pernă PETALIT aduce delicatețea fulgilor de zăpadă în sufragerie. Stelele din hârtie HYRM sunt o soluție practică și simplă pentru decorarea ferestrelor, iar bradul artificial FENRIR oferă o senzație calmă, naturală, în interiorul casei.

Broderiile sunt în tendințe de Crăciun

În timp ce colecția Nordic Mood reinterpretează elementele din natură, alte produse din gama de Crăciun de la JYSK reflectă decorul tradițional de sărbători.

Seria NELLIKE, foarte populară în rândul clienților JYSK, se extinde cu și mai multe variații de textile brodate. Acum poți găsi motive drăguțe cu tobe și inimi de Crăciun brodate pe perne și traverse de masă, alături de o față de masă, toate realizate din amestec de in.

Crăciunul este sezonul luminilor, iar anul acesta mai multe corpuri de iluminat se alătură gamei festive. GARM și STJERNE strălucesc ca niște stele, în timp ce coroana PYROP, realizată din crenguțe de cupru flexibile și lumini LED, este una dintre piesele centrale ale decorațiunilor.

Colecția Nordic Mood de Crăciun și gama de produse festive sunt disponibile în magazine și online pe JYSK.ro la începutul lunii octombrie 2025.

