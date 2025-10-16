Noua colecție de Crăciun Nordic Mood 2025 de la JYSK este inspirată de frumusețea pădurii

Advertorial
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:47
454 citiri
Noua colecție de Crăciun Nordic Mood 2025 de la JYSK este inspirată de frumusețea pădurii
FOTO: jysk.ro

Colecția de Crăciun din acest an de la JYSK își ia inspirația din rădăcinile scandinave ale brandului. Mizând pe nuanța verde naturală specifică pădurilor de pini nordici, noua colecție de Crăciun Nordic Mood aduce o atmosferă caldă și magică în locuință.

Pe măsură ce zilele devin mai reci și mai întunecate, ne îndreptăm atenția către sezonul festiv, care ne luminează și ne bucură casele, cu o atmosferă confortabilă. Noua gamă de Crăciun de la JYSK este creată tocmai pentru acest scop – pentru a oferi o senzație de căldură și confort în timpul sărbătorilor.

Inspirată de verdele naturii, colecția Nordic Mood de Crăciun adună produse din gama de decorațiuni și textile pentru casă, care creează o atmosferă unitară de Crăciun.

O masă de Crăciun în haine verzi

Colecția Nordic Mood include o față de masă și șervețele din bumbac din seria STJERNESTEN. Verdele calm, cu imprimeuri de fulgi de zăpadă delicați, atrage atenția asupra mesei festive, care este în centrul activităților de Crăciun. Asortează-le cu noua cană și farfurie MALAKIT, cu glazură verde, care face ca fiecare piesă să fie unică.

Pentru a completa decorul, noua pernă PETALIT aduce delicatețea fulgilor de zăpadă în sufragerie. Stelele din hârtie HYRM sunt o soluție practică și simplă pentru decorarea ferestrelor, iar bradul artificial FENRIR oferă o senzație calmă, naturală, în interiorul casei.

Broderiile sunt în tendințe de Crăciun

În timp ce colecția Nordic Mood reinterpretează elementele din natură, alte produse din gama de Crăciun de la JYSK reflectă decorul tradițional de sărbători.

Seria NELLIKE, foarte populară în rândul clienților JYSK, se extinde cu și mai multe variații de textile brodate. Acum poți găsi motive drăguțe cu tobe și inimi de Crăciun brodate pe perne și traverse de masă, alături de o față de masă, toate realizate din amestec de in.

Crăciunul este sezonul luminilor, iar anul acesta mai multe corpuri de iluminat se alătură gamei festive. GARM și STJERNE strălucesc ca niște stele, în timp ce coroana PYROP, realizată din crenguțe de cupru flexibile și lumini LED, este una dintre piesele centrale ale decorațiunilor.

Colecția Nordic Mood de Crăciun și gama de produse festive sunt disponibile în magazine și online pe JYSK.ro la începutul lunii octombrie 2025.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați, informează Radio Chișinău și...
Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
Deputatul PSD Mihai Fifor critică joi, 16 octombrie, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, ca fiind între ”improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură”. El consideră că era...
#colectie de craciun, #colectie de craciun nordic mood, #nordic mood 2025, #jysk, #padure , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noua colecție de Crăciun Nordic Mood 2025 de la JYSK este inspirată de frumusețea pădurii
  2. Mic, dar primitor: Cum transformi dormitorul de oaspeți într-un spațiu confortabil și elegant
  3. Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group
  4. România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare
  5. Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț
  6. Misterul morții actriței Diane Keaton, lămurit de familie. Mesajul emoționant transmis fanilor
  7. Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
  8. Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
  9. De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
  10. O nouă platformă digitală creată în România transformă modul în care comunică pacienții cu cancer și medicii lor, printr-o abordare bazată pe empatie și dialog deschis