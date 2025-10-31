Andrei Caramitru mai și laudă. Conducerea instituției de stat care i-a intrat în grații analistului cu un gest simplu, dar uman

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante și, de obicei, neiertătoare, a lăudat vineri, 31 octombrie, o instituție a statului pentru gestul făcut de conducerea acesteia, după ce un angajat prea plin de zel a depășit limitele normalității.

Joi seară, 30 octombrie, reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Ulterior s-a pornit în marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Evenimentul a avut, însă, un final șocant. Organizatorul a fost sancționat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

Vineri, însă, șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic.

El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.

Andrei Caramitru a postat vineri, 31 octombrie, pe Facebook, un mesaj în care laudă gestul Jandarmeriei, afirmând că "asta e o mare normalitate și un semnal foarte bun". El a mai spus că "un agent în stradă poate greși, e ok dacă instituția clarifică după".

Caramitru speră ca și alte instituții să facă la fel în cazul în care un angajat al acestora dă exemplu de prea mult zel.

"Mi se pare de mare bun simț gestul Jandarmeriei de a își cere scuze pentru amenda de ieri de la comemorarea Colectiv. Asta e o mare normalitate și un semnal foarte bun (un agent în stradă poate greși e ok dacă instituția clarifică după).

În general - percepția mea e ca în MAI sunt mulți oameni buni, ca se întâmplă lucruri pozitive acolo și ca oamenii buni trebuie încurajați.

Sper ca și în alte zone gen MAPN se va întâmpla asta. Ultimele acțiuni de curățenie sunt un început pozitiv", a scris analistul pe rețeaua de socializare.

Mesajul șefului Jandarmeriei

”Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări.

În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a declarat, vineri, 31 octombrie, Alin Mastan.

Şeful Jandarmeriei Române, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Regretăm sincer acest incident" VIDEO
Şeful Jandarmeriei Române, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Regretăm sincer acest incident” VIDEO
Precizările Jandarmeriei, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii"
