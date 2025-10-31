Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv FOTO Captură video

Seara dedicată memoriei celor 65 de tineri care au pierit în tragedia de la Colectiv s-a încheiat cu o amendă. Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului de comemorare din București, a fost sancționat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

În timp ce câteva zeci de oameni mai aprindeau lumânări în fața fostului club, Rădună a fost oprit de jandarmi și informat că evenimentul trebuia să se încheie.

Decizia a înfuriat opinia publică și a stârnit un val de reacții dure la adresa jandarmeriei. Oamenii i-au reproșat, în comentarii, jandarmului lipsa de compasiune față de rudele victimelor, excesul de zel, dar și felul greoi cu care a scris după dictare mențiunile, scrie stirileprotv.ro.

Sancțiunea primită, în valoare de 3.000 de lei, poate fi redusă la 500 de lei dacă este plătită în termen de 15 zile. Totuși, organizatorul a anunțat că o va contesta în instanță. „Vom contesta amenda. E frustrant, pentru că este o pierdere de timp. Din păcate, necunoașterea legii e încă la ordinea zilei”, a spus Rădună.

Potrivit statutului funcției de jandarm, angajatul MAI riscă să fie demis dacă:

- face de râs instituția

- încalcă drepturile unui cetățean

- aplică în mod abuziv legea.

Marian Rădună, organizatorul evenimentului, susține că legea în baza căreia a fost amendat e de partea lui.

Dacă jandarmul care l-a amendat se face vinovat de vreo abatere, va fi dat pe mâna procurorilor militari. Amenda, însă, nu poate fi anulată decât în instanță.

