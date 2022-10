Colectiv, tragedia uitată de clasa politică. Liderii principalelor partide, președintele și premierul au tăcut mâlc

Principalii lideri politici din România nu au transmis niciun mesaj cu ocazia omagierii a șapte ani de la incendiul de la Colectiv, tragedie în care și-au pierdut viața peste 60 de persoane.

Lipsa de reacție a clasei politice s-a văzut încă de la nivelul președinției. Șeful Statului Klaus Iohannis nu a transmis niciun mesaj pe această temă și nici nu a participat la evenimentele de comemorare dedicate victimelor, așa cum a făcut în fiecare an până în 2020. Anul trecut a fost primul în care Klaus Iohannis nu mai fost prezent, ci doar a trimis o coroană de flori prin reprezentanți.

Klaus Iohannis a transmis duminică, 30 octombrie, un mesaj, dar care a fost adresat victimelor din Coreea de Sud.

„România este solidară cu Coreea de Sud și cu oamenii afectați de pierderea tragică a vieților omenești din Seoul. Transmis condoleanțe familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică tuturor celor care au fost răniți”, a transmis președintele.

Romania 🇷🇴 stands in solidarity with South Korea 🇰🇷 and the people affected by the tragic loss of lives in #Seoul. I convey my condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to all those who were injured.