„Durerea are oră de închidere”. Organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, amendat de jandarmerie pentru „depășirea orei” VIDEO

Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv FOTO Teodor Bobei/Ziare.com

Seara dedicată memoriei celor 65 de tineri care au pierit în incendiul din Clubul Colectiv s-a încheiat cu o amendă. Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului de comemorare din București, a fost sancționat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”. În timp ce câteva zeci de oameni mai aprindeau lumânări în fața fostului club, Rădună a fost oprit de jandarmi și informat că evenimentul trebuia să se încheie.

Oamenii încă aprindeau lumânări

Marșul, la care au participat câteva sute de persoane, a pornit de la Universitate și s-a încheiat în Piața Bucur, la locul tragediei. Participanții au purtat pancarte și mesaje care aminteau că, la zece ani de la noaptea de 30 octombrie 2015, „nimeni nu a plătit” pentru moartea celor 65 de tineri și pentru suferința celor care au supraviețuit. În fața fostului club, oamenii au aprins lumânări și au păstrat momente de tăcere.

La scurt timp după ora 23:00, Jandarmeria a decis să încheie evenimentul. În imaginile publicate ulterior pe Facebook de Marian Rădună, se vede cum jandarmii îl amendează pentru că adunarea ar fi depășit ora-limită stabilită. Potrivit procesului-verbal, organizatorul nu ar fi luat măsuri pentru încheierea adunării publice.

Ads

„Domnul constatator de la Jandarmerie nici măcar nu cunoaște legea. În momentul în care am ajuns la Colectiv, evenimentul meu se încheiase”, a declarat Rădună pentru HotNews.ro, explicând că evenimentul fusese notificat oficial și că se desfășurase pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club.

El invocă articolul 3 din Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice, care prevede că acțiunile comemorative nu trebuie notificate autorităților și nu au o limită orară. „Legea 60, articolul 3, spune foarte clar că nici măcar nu se notifică comemorările, noi putem să stăm foarte bine toată noaptea pe acolo. Domnul agent constatator nu a ascultat nicio explicație. Le-am spus că sunt într-o eroare înainte să semneze procesul-verbal”, a precizat Rădună.

Ads

Amenda va fi contestată în instanță

Sancțiunea primită, în valoare de 3.000 de lei, poate fi redusă la 500 de lei dacă este plătită în termen de 15 zile. Totuși, organizatorul a anunțat că o va contesta în instanță. „Vom contesta amenda. E frustrant, pentru că este o pierdere de timp. Din păcate, necunoașterea legii e încă la ordinea zilei”, a mai spus Rădună.

Gestul Jandarmeriei a stârnit reacții dure în mediul public. Jurnalistul Marco Badea a criticat decizia instituției într-o postare pe Facebook, în care a acuzat lipsa de empatie și de discernământ a autorităților. „Faptul că Jandarmeria Română l-a amendat în seara asta pe organizatorul evenimentului de comemorare a unui deceniu de la tragedia Colectiv cu 3.000 de lei, pe motiv că evenimentul a depășit ora 23:00, deși oamenii adunați în fața fostei fabrici ‘Pionierul’ nu mai erau într-un marș, ci la un moment de reculegere, arată nu doar o mare lipsă de empatie și discernământ instituțional, ci și cât de departe e încă statul român de a înțelege ce înseamnă respectul pentru memorie și pentru cetățenii săi”, a scris acesta.

Ads

Badea a subliniat că „parcă au trecut zece ani degeaba de la noaptea aia nenorocită de 30 octombrie 2015, care ne-a arătat cât de fragil e statul nostru cel de toate zilele când se rupe legătura dintre oameni și instituții”.

El a adăugat că, în loc să fie alături de cei care își plâng apropiații, autoritățile au ales să sancționeze doliul: „Cineva de la Jandarmeria Română a decis că anul ăsta memoria față de victimele tragediei de la Colectiv are program fix și că durerea are oră de închidere. E un moment care adună în același loc tot ce merge strâmb în felul în care statul român își tratează cetățenii: cu suspiciune, cu aroganță și cu o cruzime birocratică deghizată în regulament”.

Marșul de joi a fost organizat sub mesajul „Corupția încă ucide”, o reamintire că tragedia de la Colectiv nu a fost doar un accident, ci o consecință a unui sistem bolnav. După zece ani, supraviețuitorii, rudele victimelor și activiștii spun același lucru: justiția nu și-a făcut datoria, spitalele nu sunt mai sigure, iar lecțiile acelei nopți nu au fost învățate.

Ads