La zece ani de la "Colectiv", un ofițer ISU găsit vinovat nu a fost închis nici până acum. A fugit în Republica Moldova de unde nu poate fi extrădată

La mai bine de zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, dosarele care vizează vinovații și autoritățile implicate reflectă încă dificultăți majore în aplicarea justiției.

Deși unii condamnați au executat pedepsele sau au fost eliberați condiționat, ofițerul ISU Antonina Radu nu a fost prinsă, aflându-se în Republica Moldova, iar autoritățile române încearcă încă recunoașterea și executarea sentinței pe teritoriul său. În paralel, ancheta privind modul în care statul a asigurat îngrijirea răniților a fost reluată de Parchetul General după ce ÎCCJ a criticat lipsa verificărilor asupra infecțiilor nosocomiale, subliniind că, la mai mult de un deceniu de la incendiu, multe întrebări rămân fără răspuns.

După tragedia de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, au fost deschise mai multe dosare penale, arată Hotnews.ro.

Judecătorii au decis reunirea celor trei cauze într-un singur dosar, iar după 6 ani de procese, în 12 mai 2022 Curtea de Apel București a anunțat sentința definitivă:

•Cristian Popescu-Piedone, fost primar al sectoarelor 4 şi 5: 4 ani de închisoare

•Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări la Primăria Sectorului 4: achitată

•Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: achitată

•Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: achitată

•Antonina Radu, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare

•George-Petrică Matei, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare

•Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare

•Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 6 ani și 4 luni de închisoare

•Costin Mincu, patron Colectiv: 8 ani de închisoare

•Viorel Zaharia, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare

•Marian Moise, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare

•Daniela Ioana Niţă (decedată), patron al firmei de artificii: încetează procesul

•Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 2 ani și 6 luni cu suspendare

Ofițerul ISU care nu și-a executat condamnarea

Antonina Radu este singurul vinovat în cazul căreia nu a fost pu în aplicare mandatul de executare a pedepsei. Ofițer în cadru ISU București aceasta a fugit în Republica Moldova, de unde era originară și, deși a fost identificată de polițiști, Ministerul Justiției nu a reușit extrădarea ei nici până în prezent.

Ea a deschis mai multe acțiuni la instanțele din Chișinău, în paralel cu demersul Ministerului Justiției privind extrădarea, respectiv recunoașterea și executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Moldova.

Antonina Radu încearcă să obțină anularea pedepsei pe motiv că, aplicând legislația din Republica Moldova, faptele sale erau prescrise la momentul pronunțării sentinței Curții de Apel București.

Pe 12 iulie, anul curent, Antonina Radu, în prezent Petrescu, a obținut o victorie importantă la Curtea de Apel Chișinău.

Instanța a decis rejudecarea cererii Ministerului Justiției din România privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul Republicii Moldova a sentinței penale din dosarul Colectiv.

„Decizia Curții de Apel București din 12 mai 20022, a fost pronunţată de autorităţile statului solicitant (România) la o dată, când acţiunea penală în privinţa infracţiunii a cărei săvîrşire a fost sancţionată Radu Antonina (art. 328 Cod penal RM) ar fi fost prescrisă potrivit legislației Republicii Moldova”, scrie în motivarea Curții de Apel Chișinău, consultată de HotNews.

Primii eliberați din închisoare

La trei ani de la pronunțarea sentinței definitive din dosarul Colectiv 1, a avut loc și prima eliberare condiționată. Este vorba de pirotehnistul Viorel Zaharia.

Pe 20 august, Judecătoria Ploiești a decis eliberarea sa condiționată cu doi ani înainte de termen. „A avut un comportament ireproșabil”, au motivat judecătorii, care au decis ca până în 2027, Zaharia să respecte un program de supraveghere.

Deținutul nu a achitat niciun leu daune morale, prezentând judecătorilor documente care atestau lipsa veniturilor sau a altor bunuri.

În luna septembrie, a urmat cea de-a doua solicitare de liberare condiționată din dosarul Colectiv. Cea a lui Paul Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv. Cererea sa a fost amânată de instanță, pe fondul protestului magistraților.

Cererea lui Gancea urmează a fi judecată pe 4 noiembrie de Judecătoria Sectorului 5. La aceeași instanță se va judeca pe 17 noiembrie și cererea privind eliberarea condiționată a lui Costin Mincu, cel de-al doilea patron al clubului Colectiv.

Procurorii au deschis și un alt dosar, legat de felul în care statul a reacționat după incendiu și despre cum s-a asigurat îngrijirea răniților

Dintre cele 64 de victime care au murit în urma incendiului din Clubul Colectiv, produs în seara de 30 octombrie 2015, 27 și-au pierdut viața în timpul incendiului.

37 au supraviețuit focului, dar au decedat ulterior la spital, într-un interval cuprins între o săptămână și patru luni și jumătate de la incendiu.

Documentele medicale atestau că pacienții care și-au pierdut viața în spitalele din țară sau din străinătate, unde fuseseră transferați, contactaseră infecții nosocomiale multirezistente la antibiotice, aspecte semnalate de familiile victimelor încă de la început.

