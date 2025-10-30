Suferința victimelor, la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv. „Este una dintre cele mai mari dureri, este inadmisibil”

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite joi, 30 octombrie, în fața fostului club.

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul - Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Astfel de pomeniri au fost săvârșite regulat din 2015.

Un număr de 64 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureștean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate.

Ce zic supraviețuitorii

Cristian Matei (Mumu pentru prieteni), 49 de ani, a fost la Colectiv în 30 octombrie 2015 şi a avut 25% arsuri pe suprafaţa corpului, a stat o lună în comă, după care a fost transferat în Israel unde s-a vindecat. La 10 ani de la tragedie, Mumu spune, într-un interviu pentru News.ro, că sloganul "Corupţia ucide", născut în urma tragediei de acum un deceniu, a murit, iar cei care au ajutat şi ajută în continuare se vor sătura la un moment dat din cauza nepăsării statului. Se simte dezamăgit şi revoltat şi crede că "românii au devenit oarecum mai insensibili la pierderile de vieţi omeneşti" iar "profitori pe seama tragediilor au fost şi vor fi întotdeauna, în special în politică".

„Mă simt extrem de dezamăgit şi revoltat în acelaşi timp, pentru că eu chiar am crezut într-o schimbare reală acum 10 ani, după ce am aflat, de pe patul de spital, că zeci de mii de oameni au ieşit în stradă revoltaţi. Atunci s-a născut sloganul "Corupţia ucide", care a fost invocat inclusiv la protestele faţă de OUG 13, câţiva ani mai târziu. Mi se pare că ceea ce se întâmplă acum este şi mai grav, în condiţiile în care OUG 13 s-a transformat în nişte prescripţii care se dau pe bandă rulantă în dosare importante de corupţie, în condiţiile în care oamenii mor prin spitale din cauza incendiilor sau din cauza infecţiilor cu bacterii, vezi cel mai recent caz de la spitalul Floreasca, şi în condiţiile în care Sorin Grindeanu, fostul premier al OUG 13, cea cu graţierile penalilor, este pe cale să devină noul preşedinte al PSD, partidul cu cele mai multe voturi în Parlament, după alegerile din 2024. Şi atunci - revenind la întrebare ta despre marii arşi care sunt trimişi în continuare în străinătate - bineînţeles că mă simt revoltat, pentru că toate acestea se întâmplă pentru că nu s-a dorit cu adevărat o schimbare, chiar şi după ce au murit acei 65 de tineri, în urma incendiului din Colectiv”, a mai spus acesta.

Bogdan Moleşag a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală imediat după tragedia din Colectiv, cu arsuri pe 35% din suprafaţa corpului, dar şi la nivelul căilor respiratorii. Alţi patru tineri răniţi grav au mai fost internaţi alături de el în unitatea sanitară. Din cei cinci, numai Bogdan este acum în viaţă. La o săptămână de la internarea în spital, a fost transferat în Belgia, la Spitalul Reine Astrid din Bruxelles. A suferit un stop cardio-respirator chiar pe aeroport, la aterizarea în Belgia. Medicii au reuşit cu greu să-l stabilizeze. După trei săptămâni, Bogdan s-a trezit din comă în spitalul din străinătate. Încet, încet, a început un proces dificil de recuperare, timp de doi ani. Până acum a trecut prin mai mult de 30 de operaţii cu anestezie generală. Bogdan a fost operator de imagine la Prima TV şi toboşar în trupa Up To Eleven. După Colectiv a decis să studieze psihologia, iar astăzi este psiholog autonom. Deşi ţine cu dificultate beţele din cauza faptului că are şase degete amputate, Bogdan duce mai departe pasiunea lui pentru muzică, alături de trupa sa. Cântă, deşi mai rar. Îşi demonstrează clipă de clipă că se poate.

„Este una dintre cele mai mari dureri, că după zece ani nu avem nici măcar un centru de arşi nou construit de la zero. După 10 ani, într-o ţară membră UE, aşa ceva este inadmisibil. Vor fi în continuare scandaluri legate de infecţiile nosocomiale, atâta timp cât nu se face o reformă de la zero şi cu nişte măsuri absolut draconice nu se va schimba nimic, deci nu se poate altfel”, a spus Bogdan.

„Cea mai grea luptă este în continuare pierderea prietenului meu cel mai bun, care a murit în seara respectivă. M-am reapucat de cântat, pasiunea vieţii mele, dar cu nişte mănuşi speciale, cu foarte multă muncă, şi la zece ani după. A fost foarte greu să cânt iar, foarte multă muncă, a necesitat mănuşi speciale pe care le-am ajustat, cu care mai mult sau mai puţin îmi leg beţele de mâini, dar pe scenă este şi a fost absolut fantastic.

În prima perioadă m-a ajutat foarte mult familia, în special sora şi mama mea, şi acum foarte mult soţia mea şi urmează peste câteva zile să fim părinţi. Vom avea o fetiţă. O aducem acasă fix pe 30, aşa e programat, nu ştiu cum s-a nimerit dar...Nu a fost planificat nimic”, a declarat pentru news.ro Bogdan Moleşag, psiholog şi supravieţuitor al incendiului de la clubul Colectiv.

