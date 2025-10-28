„Și medicii mor...”. Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după decesul Ștefaniei Szabo. „A murit în gardă, ne-a tulburat”

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:52
Colegiul Medicilor menţionează că, deşi nu se cunoaşte deocamdată cauza morţii, „este cert că Stefania Szabo a murit în Gardă” FOTO Facebook/ Cătălina Poiană

Colegiul Medicilor din România a transmis marţi după-amiază, 28 octombrie, un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în cursul dimineţii, menţionând că aceasta a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii”, „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.

„Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, începe mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.

Reprezentanţii instituţiei medicale consideră că societatea în ansamblu „nu trebuie să uite că, uneori, şi medicii au limite”, că „dincolo de halat e un suflet, o mamă, o fiică, un tată, o bunică sau un bunic, un om care respiră aceeaşi oboseală, acelaşi stres, aceleaşi temeri.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră. Despre condiţii de muncă, despre echilibru, despre respect… despre cât se plăteşte o gardă pentru medici”, afirmă sursa citată.

Colegiul Medicilor menţionează că, deşi nu se cunoaşte deocamdată cauza morţii, „este cert că Stefania Szabo a murit în Gardă”.

„O tragedie! Dumnezeu să o odihnească!”, se încheie mesajul scurt al CMR.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat, despre Ştefania Szabo, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui ”un gest necugetat”.

”Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

