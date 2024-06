Urmărirea nivelului de colesterol poate fi o modalitate simplă de a evalua dacă mâncați sănătos sau dacă faceți suficientă mișcare.

Cu toate acestea, dacă nu vă vizitați medicul de familie, nu este întotdeauna ușor să stabiliți cât de în formă și de sănătos sunteți cu adevărat. Deși este esențial să vă faceți un test de sânge dacă aveți probleme de sănătate, multe persoane nu își dau seama că un nivel ridicat de colesterol poate fi detectat doar prin simpla observare a unei persoane.

Acumularea colesterolului în organism este cauzată, de obicei, de o dietă bogată în grăsimi, fumat, consumul de alcool, lipsa de exerciții fizice sau genetică. Dacă acest colesterol gras începe să vă căptușească excesiv vasele de sânge, ar putea duce la un blocaj care ar cauza probleme grave de sănătate, cum ar fi atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.

Pe măsură ce îmbătrâniți, crește probabilitatea de a dezvolta un nivel ridicat de colesterol, peste două treimi dintre bărbații și femeile cu vârsta de 65 de ani și peste fiind diagnosticați cu niveluri ridicate în timpul controalelor medicale de rutină. Cu toate acestea, oricine poate dezvolta un nivel ridicat de colesterol din cauza unor factori genetici sau de mediu, astfel încât este esențial să puteți identifica simptomele acumulării acestuia în organism - pur și simplu uitându-vă în oglindă.

Singura modalitate definitivă de a ști dacă aveți colesterolul ridicat, care poate fi gestionat prin dietă, exerciții fizice și medicamente, este un test de sânge. Dar dacă observați oricare dintre aceste semne pe față, mâini sau picioare sau dacă pur și simplu vă îngrijorează nivelul colesterolului, ar trebui să vă consultați imediat medicul de familie, relatează Gloucestershire Live.

Fundația britanică a inimii a făcut lumină asupra rolului colesterolului, declarând: "Colesterolul este o substanță grasă naturală din sângele dumneavoastră. Este produs în ficat și se găsește, de asemenea, în unele dintre alimentele pe care le consumăm. Colesterolul este important pentru a menține sănătatea celulelor din corpul nostru".

De asemenea, specialiștii avertizează: "Un nivel ridicat de colesterol înseamnă că aveți prea mult colesterol în sânge. Există multe lucruri care pot cauza acest lucru. Dacă nu luați măsuri pentru a reduce colesterolul ridicat, acesta poate crește riscul de atac de cord și de accident vascular cerebral".

Ochii și simptomele feței

Un indicator vizibil al nivelului excesiv de colesterol ar putea fi găsit prin simpla privire în ochii cuiva sau chiar în oglindă, dacă ești singur.

Colesterolul circulă prin corp printr-o rețea extinsă de vase de sânge, acumulându-se adesea în anumite zone în timp. Atunci când aceste acumulări apar în jurul ochiului, se pot prezenta în trei moduri principale.

Un semn predominant al problemelor legate de colesterol este cunoscut sub numele de xantelasmă, care se manifestă sub forma unor umflături pe pleoapă sau pe pielea din jur. Acestea sunt umflături gălbui cauzate de depozitele de colesterol gras de sub piele, de obicei nedureroase, dar care indică acumularea de grăsimi în sânge.

Un alt semn comun care poate fi observat la nivelul ochilor unei persoane este cunoscut sub numele de arcus senilis, care se manifestă ca un cerc albastru, alb sau gri în jurul irisului. Acesta începe adesea ca o linie în partea de sus și de jos a irisului înainte de a se dezvolta într-un cerc complet.

Bărbații sunt mai predispuși la această afecțiune, care servește drept avertisment că nivelul colesterolului poate fi în creștere. Aceasta devine din ce în ce mai frecventă odată cu vârsta.

La copii, acest inel este denumit arcus juvenile, indicând un dezechilibru semnificativ al colesterolului.

Al treilea cel mai frecvent simptom al acumulării de grăsime în vasele de sânge este apariția unei ocluzii a venelor retinei, ceea ce provoacă umflarea ochiului. Această afecțiune gravă poate apărea atunci când colesterolul se desprinde și blochează vena care alimentează cu sânge retina, ceea ce duce la scurgeri.

Simptomele mâinii

La fel de multe semne ale acumulării de colesterol pot fi detectate în mâinile dumneavoastră, ca și în ochi. Cu toate acestea, mulți oameni ar putea trece cu vederea simptome precum o articulație umflată sau mici umflături pe mâini.

Xantomatul tendonului poate duce la formarea de depozite de colesterol în jurul tendoanelor din corpul dumneavoastră, ceea ce duce la durere și umflături. În timp ce acest lucru este cel mai vizibil la nivelul articulației degetelor, poate apărea oriunde, inclusiv la nivelul tendonului lui Ahile.

Colesterolul ridicat se poate manifesta adesea prin semne subtile care sunt frecvent atribuite altor factori. Un astfel de semn este o senzație frecventă sau dureroasă de furnicături la nivelul mâinilor.

Acest lucru apare pe măsură ce depunerile de colesterol din vasele de sânge încep să restricționeze fluxul sanguin, provocând furnicături în mâini din cauza luptei de circulație a sângelui oxigenat. Cu toate acestea, este important să rețineți că un nivel ridicat de colesterol nu provoacă amorțeală.

Dacă vă confruntați cu acest simptom, dar nu vă simțiți degetele, nu se datorează nivelului de colesterol.

Un alt semn al colesterolului ridicat este reprezentat de unghiile decolorate, ceea ce indică o circulație insuficientă a sângelui prin vasele de la mână.

Simptomele picioarelor

Simptomele provocate de formarea plăcilor de colesterol în sânge pot afecta și picioarele. Pe măsură ce aceste vase se îngustează, amorțeala și furnicăturile se pot răspândi în picioare.

Aceste simptome ar trebui să determine o vizită la medicul de familie, deoarece ar putea indica o boală arterială periferică (PAD). Institutul Cardiovascular din New Jersey explică: "Picioarele tale sunt destul de departe de inimă, dar sunt, de asemenea, expuse riscului de complicații din cauza colesterolului ridicat".

"Boala arterelor periferice (PAD) este o complicație care se poate dezvolta atunci când arterele din picioare devin prea înguste din cauza acumulărilor cauzate de nivelul ridicat de colesterol."

"PAD poate provoca amorțeală și furnicături la nivelul picioarelor sau al picioarelor. Pierderea senzației vă poate crește riscul de ulcere și alte răni cu vindecare lentă. Un alt simptom comun al PAD este durerea de picior care se simte ca o crampă musculară, în special în cazul activității fizice."

Dacă vă confruntați cu oricare dintre aceste simptome sau pur și simplu sunteți îngrijorat de sănătatea și stilul de viață, singura modalitate de a afla nivelul colesterolului și de a primi sfaturi despre cum să îl reduceți este să vă vizitați medicul de familie și să faceți un test, scrie yahoo.com.

