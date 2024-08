Cel mai important lucru de evitat dacă aveți colesterolul ridicat, potrivit experților

Se estimează că 25 de milioane de americani suferă de colesterol ridicat - aceasta fiind una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice din SUA. În același timp, două treimi dintre noi consumă prea multe grăsimi saturate, în timp ce experții recomandă un maxim de 10% din caloriile zilnice.

"Există factori genetici care pot provoca colesterol ridicat, dar ceea ce s-a înțeles din ce în ce mai mult este că un consum ridicat de grăsimi saturate în general este corelat cu niveluri ridicate de colesterol și trigliceride", spune Stephen Juraschek, MD, PhD, cercetător clinician la Beth Israel Deaconess Medical Center din Boston, MA. Există, de asemenea, dovezi solide că factorii de stil de viață, cum ar fi schimbările alimentare, pot ajuta la scăderea acestor niveluri pentru multe persoane, adaugă el.

Eatingwell.com a analizat ceea ce spun cercetările despre legătura dintre colesterol și grăsimile saturate, precum și modificările alimentare care vă pot ajuta să vă reduceți valorile.

Ce este colesterolul?

Colesterolul poate suna ca un lucru rău, dar această substanță grasă joacă de fapt un rol important în corpul dumneavoastră. În plus față de digestie, colesterolul ajută la producerea vitaminei D și a hormonilor sexuali.

Ficatul dumneavoastră produce în mod natural aproximativ 80% din colesterolul din organism. Desigur, puteți obține colesterol și din alimente. Dar cercetările au arătat că colesterolul alimentar nu este același cu colesterolul din sânge - ceea ce înseamnă că alimentele bogate în această substanță nu cresc direct nivelul colesterolului din sânge, spune nutriționistul Bonnie Taub-Dix.

Colesterolul poate suna ca o singură substanță, dar există două tipuri principale de colesterol:

LDL (lipoproteina cu densitate scăzută) este colesterolul cunoscut sub denumirea de "rău". Acesta are o consistență ceroasă care se poate lipi de pereții arterelor. În timp, dacă în sânge circulă prea mult LDL, acesta vă poate bloca arterele și crește riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral și alte boli, spune Juraschek.

HDL (lipoproteina de înaltă densitate) este tipul "bun" de colesterol. Acest lucru se datorează faptului că ajută la eliminarea excesului de colesterol din fluxul sanguin - mai exact, îl transportă la ficat, care îl descompune și scapă de el.

Dacă ați fost diagnosticat cu colesterol ridicat, înseamnă de obicei că nivelul LDL este prea ridicat, iar nivelul HDL este scăzut. Un test de colesterol va depista, de asemenea, un tip de grăsime numit trigliceride. Deși trigliceridele nu sunt un tip de colesterol, nivelurile ridicate pot avea un impact negativ asupra arterelor și vă pot crește riscul de a suferi de o serie de afecțiuni, inclusiv boli de inimă și diabet de tip 2. Le obțineți din alimentele pe care le mâncați - mai ales atunci când consumați mai multe calorii decât are nevoie organismul dumneavoastră.

Lucrul nr. 1 de evitat dacă aveți colesterolul ridicat

Cel mai important lucru de evitat dacă aveți colesterolul ridicat este consumul prea multor grăsimi saturate.

Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea aportului de grăsimi saturate la cel mult 6% din totalul caloriilor zilnice. Aceasta înseamnă că, dacă aveți nevoie de aproximativ 2 000 de calorii pe zi, cel mult 120 dintre acestea ar trebui să provină din grăsimi saturate.

Unele surse principale de grăsimi saturate includ carnea roșie, brânza, untul, produsele de patiserie și alimentele prăjite.

Asta înseamnă că trebuie să săriți complet peste quesadillas și fripturi dacă aveți colesterolul ridicat? Nu. Dar, la fel ca în majoritatea lucrurilor din viață, este vorba despre moderație - concentrându-vă pe alegerea alimentelor sănătoase și savurând cu moderație acele alimente bogate în grăsimi saturate.

Jurasheck remarcă faptul că dieta ar putea să nu fie la fel de eficientă dacă sunteți predispus genetic la colesterol ridicat. (Și acest lucru este greu de știut dacă nu faceți un test genetic.) Și în toate cazurile, medicamentele pentru scăderea colesterolului pot fi recomandate în plus față de modificările stilului de viață. Cu toate acestea, pentru mulți, dieta este un bun punct de plecare sau poate completa terapia actuală.

Cum să mănânci pentru un colesterol mai bun

1. Adăugați mai multe grăsimi sănătoase "Schimbarea unei părți din grăsimile saturate din dieta dvs. cu grăsimi sănătoase - cum ar fi cele din avocado, migdale și pește precum somonul care conțin acizi grași omega-3 - poate avea un impact pozitiv asupra nivelului colesterolului", spune Taub-Dix.

De exemplu, cercetările au arătat că un consum mai mic de grăsimi saturate poate reduce riscul de evenimente cardiovasculare cu 17%. Mai mult, înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi polinesaturate (cum ar fi cele care se găsesc în nuci, semințe și pește) a fost asociată cu un risc cu 21% mai mic de probleme cardiovasculare.

S-a demonstrat, de asemenea, că dieta mediteraneană săracă în grăsimi saturate reduce colesterolul LDL și crește nivelul HDL - un motiv important pentru beneficiile sale pentru sănătatea inimii. Acest stil de alimentație, care pune accentul pe grăsimile sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, precum și pe fructe, legume, nuci și semințe, cereale integrale și pește, este legat de o incidență cu 30% mai scăzută a atacurilor de cord, a accidentelor vasculare cerebrale și a deceselor cauzate de boli cardiovasculare, comparativ cu cei care au o dietă săracă în grăsimi.

"Îmi place să mă gândesc la acest lucru ca la lucrurile pe care oamenii le pot adăuga la dieta lor față de lucrurile pe care ar trebui să le elimine", spune Taub-Dix. "Dar prin creșterea aportului de grăsimi sănătoase, se vor elimina în mod natural unele dintre cele care nu sunt atât de bune."

2. Încărcați-vă cu fibre - în special, alimente bogate în fibre solubile, cum ar fi merele, broccoli, fasolea, năutul și lintea. Acest tip specific de fibre se agață de excesul de colesterol din intestin și apoi îl elimină din organism. Rezultatul, în multe cazuri: scăderea colesterolului. De fapt, cercetările arată că fibrele pot ajuta la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Taub-Dix adaugă că pentru cei cu o predispoziție genetică pentru colesterol ridicat, obținerea unei cantități suficiente de fibre solubile ar putea fi deosebit de benefică atunci când vine vorba de modificări ale dietei. (Ținta de 25 până la 30 de grame de fibre totale în fiecare zi ar trebui să asigure cantitatea de fibre solubile necesară). Bonus: Deoarece fibrele stimulează sațietatea, acestea pot ajuta la controlul greutății - ceea ce ar putea, de asemenea, să mențină nivelul colesterolului scăzut.

3.Mâncați mai multe fructe și legume

"S-a demonstrat că o dietă bazată pe plante ajută la reducerea nivelului de colesterol", spune Taub-Dix. Asta nu înseamnă că trebuie să deveniți vegetarian sau vegan. Ideea este să umpleți jumătate din farfurie cu fructe și legume, un sfert cu cereale integrale (există fibre) și celălalt sfert cu proteine slabe - fie că asta înseamnă o bucată de pește, piept de pui sau tofu, sau o jumătate de cană de fasole sau leguminoase.

Concluzie

Modificarea regimului alimentar nu înlocuiește întotdeauna medicația pentru controlul hipertensiunii arteriale, dar poate ajuta o mulțime de oameni. "Am să vă dau un exemplu din viața mea", spune Taub-Dix. "Mulți dintre membrii familiei mele iau medicamente pentru scăderea colesterolului - deci pentru mine există o mare predispoziție genetică acolo. Colesterolul ridicat și bolile de inimă îmi bat practic la ușă, dar eu nu le întind preșul de bun venit. Am reușit să-mi țin colesterolul sub control consumând multe cereale integrale, grăsimi sănătoase, pește, fasole și legume - și limitând grăsimile saturate, precum carnea. Nu este vorba despre o revizuire totală a dietei, dar schimbările mici pot face diferența."

