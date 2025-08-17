Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mergi pe jos în fiecare zi

Autor: Bogdan Atanasiu
Duminica, 17 August 2025, ora 12:30
356 citiri
Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mergi pe jos în fiecare zi
Persoană care merge pe jos FOTO Pexels

Încerci să îți reduci colesterolul și să-ți protejezi sănătatea inimii fără să mergi la sală? Vestea bună este că nu ai nevoie de un antrenament extenuant pentru a-ți îmbunătăți sănătatea cardiovasculară. Mersul pe jos zilnic este un obicei simplu și accesibil care poate ajuta la reglarea lipidelor din sânge (trigliceride, colesterol LDL – „rău” și HDL – „bun”) și la protejarea sistemului cardiovascular pe termen lung.

De ce este important?

„Colesterolul ridicat este un factor de risc major, dar modificabil, pentru apariția bolilor coronariene”, explică Dr. Bradley Serwer. „Gestionând nivelul colesterolului, poți evita sau diminua riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau boli vasculare periferice.” Nivelul trigliceridelor este, de asemenea, important. Valorile ridicate pot apărea independent, dar pot fi asociate și cu nivelul colesterolului, crescând riscul de boli de inimă.

Beneficiile mersului pe jos pentru colesterol

Reduce colesterolul LDL („rău”)

Colesterolul LDL poate forma depozite în artere, crescând riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Studiile arată că femeile cu supraponderalitate care merg regulat pe jos cel puțin patru săptămâni își pot reduce colesterolul total și LDL cu aproximativ 7 mg/dL. La bărbați, exercițiile moderate timp de 12 săptămâni au redus LDL cu 5–7%. Alte studii pe persoane între 40 și 65 de ani arată rezultate mixte, unele înregistrând modificări ale colesterolului și trigliceridelor, altele nu. Chiar dacă efectele variază, mersul pe jos regulat este o metodă simplă și accesibilă de a susține sănătatea inimii.

Susține colesterolul HDL („bun”)

HDL elimină excesul de colesterol, reduce inflamația și poate preveni formarea cheagurilor de sânge. Activitățile aerobice, cum este mersul pe jos, cresc nivelul HDL și ajută particulele să funcționeze mai bine.

Scade trigliceridele

Trigliceridele sunt un tip de grăsime din sânge, iar valorile ridicate cresc riscul de boli cardiovasculare. Mersul pe jos ajută la scăderea lor, deoarece mușchii folosesc trigliceridele ca sursă de energie în timpul activității fizice.

Ajută la menținerea greutății

Mersul pe jos arde calorii, susține metabolismul și ajută la menținerea masei musculare. Greutatea excesivă, în special în jurul abdomenului, este asociată cu colesterol LDL ridicat. Prin mersul regulat, poți preveni creșterea în greutate și proteja sănătatea inimii.

Creează un efect pozitiv în lanț

Mersul poate încuraja și alte obiceiuri sănătoase, cum ar fi alimentația echilibrată sau somnul mai bun. Este adesea primul pas spre un stil de viață mai sănătos și poate declanșa schimbări pozitive pe termen lung.

Cât de mult trebuie să mergi?

CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii) recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, adică aproximativ 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână. Mersul rapid se potrivește perfect. Ideal ar fi 300 de minute pe săptămână, ceea ce aduce și mai multe beneficii pentru inimă.

Chiar și scurte plimbări de cinci minute pot îmbunătăți sănătatea, mai ales pentru cei care nu fac deloc mișcare. Pentru rezultate mai bune, poți adăuga urcări, mers mai rapid sau intervale de viteză.

Sfaturi practice pentru a profita la maximum de mersul pe jos

Mergi după mese pentru a ajuta digestia și metabolismul lipidelor.

Adaugă pantă sau greutăți ușoare pentru mai mult efort cardiovascular.

Folosește un pedometru sau o aplicație pentru a monitoriza pașii. Obiectivul de 10.000 de pași pe zi este realizabil și motivant.

Combină mersul cu alimente care scad colesterolul, cum ar fi ovăzul sau nucile.

Chiar și mici schimbări adunate în timp pot aduce beneficii mari.

Concluzia experților

Mersul zilnic este una dintre cele mai simple metode de a sprijini sănătatea inimii. Poate fi integrat ușor în viața de zi cu zi – o plimbare dimineața, după cină sau în timpul cumpărăturilor. Nu ai nevoie de echipament special sau antrenamente dificile; doar încălțăminte comodă și dorința de a începe. Chiar și 10 minute pe zi pot duce la rezultate semnificative pe termen lung, ecrie eatingwell.com.

Prea ocupat să mergi la sala de sport? Activitatea simplă pe care să o incluzi în rutina zilnică timp de 15 minute pentru a-ți prelungi viața. „Corelează cu rezultatele asupra sănătății”
Prea ocupat să mergi la sala de sport? Activitatea simplă pe care să o incluzi în rutina zilnică timp de 15 minute pentru a-ți prelungi viața. „Corelează cu rezultatele asupra sănătății”
În general, se recomandă ca oamenii să aibă 150 de minute de activitate moderată pe săptămână pentru a obține beneficii suficiente pentru sănătate, spune Dr. Wei Zheng, autorul...
Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluție pentru a rezolva situația financiară dificilă a țării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete. Oficialul...
#colesterol, #mers pe jos, #zilnic , #colesterol
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mergi pe jos în fiecare zi
  2. Micul dejun preferat de copii și adulți, asociat cu un risc mai mare de cancer: nu este vorba despre șuncă sau cârnați
  3. Horoscop zilnic. Duminică, 17 august. Zodia care își face prieteni noi
  4. Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
  5. "Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență
  6. Patru nutriționiști au fost întrebați care este cel mai sănătos ulei de gătit. Toți au spus același lucru: "Îl folosim cel mai des acasă"
  7. Un cercetător în domeniul proteinelor împărtășește micul său dejun preferat: ușor de preparat, pentru mușchi puternici și o stare bună de sănătate
  8. Șapte comportamente legate de somn care pot fi semne subtile de ADHD. Psihiatru: "Dimineața pot provoca moleșeală, lipsă de motivație și dificultăți în a începe ziua"
  9. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 16 august. Zodia care pleacă într-o călătorie
  10. Bancul zilei: Cum se administrează un somnifer