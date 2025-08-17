Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mergi pe jos în fiecare zi

Încerci să îți reduci colesterolul și să-ți protejezi sănătatea inimii fără să mergi la sală? Vestea bună este că nu ai nevoie de un antrenament extenuant pentru a-ți îmbunătăți sănătatea cardiovasculară. Mersul pe jos zilnic este un obicei simplu și accesibil care poate ajuta la reglarea lipidelor din sânge (trigliceride, colesterol LDL – „rău” și HDL – „bun”) și la protejarea sistemului cardiovascular pe termen lung.

De ce este important?

„Colesterolul ridicat este un factor de risc major, dar modificabil, pentru apariția bolilor coronariene”, explică Dr. Bradley Serwer. „Gestionând nivelul colesterolului, poți evita sau diminua riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau boli vasculare periferice.” Nivelul trigliceridelor este, de asemenea, important. Valorile ridicate pot apărea independent, dar pot fi asociate și cu nivelul colesterolului, crescând riscul de boli de inimă.

Beneficiile mersului pe jos pentru colesterol

Reduce colesterolul LDL („rău”)

Colesterolul LDL poate forma depozite în artere, crescând riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Studiile arată că femeile cu supraponderalitate care merg regulat pe jos cel puțin patru săptămâni își pot reduce colesterolul total și LDL cu aproximativ 7 mg/dL. La bărbați, exercițiile moderate timp de 12 săptămâni au redus LDL cu 5–7%. Alte studii pe persoane între 40 și 65 de ani arată rezultate mixte, unele înregistrând modificări ale colesterolului și trigliceridelor, altele nu. Chiar dacă efectele variază, mersul pe jos regulat este o metodă simplă și accesibilă de a susține sănătatea inimii.

Susține colesterolul HDL („bun”)

HDL elimină excesul de colesterol, reduce inflamația și poate preveni formarea cheagurilor de sânge. Activitățile aerobice, cum este mersul pe jos, cresc nivelul HDL și ajută particulele să funcționeze mai bine.

Scade trigliceridele

Trigliceridele sunt un tip de grăsime din sânge, iar valorile ridicate cresc riscul de boli cardiovasculare. Mersul pe jos ajută la scăderea lor, deoarece mușchii folosesc trigliceridele ca sursă de energie în timpul activității fizice.

Ajută la menținerea greutății

Mersul pe jos arde calorii, susține metabolismul și ajută la menținerea masei musculare. Greutatea excesivă, în special în jurul abdomenului, este asociată cu colesterol LDL ridicat. Prin mersul regulat, poți preveni creșterea în greutate și proteja sănătatea inimii.

Creează un efect pozitiv în lanț

Mersul poate încuraja și alte obiceiuri sănătoase, cum ar fi alimentația echilibrată sau somnul mai bun. Este adesea primul pas spre un stil de viață mai sănătos și poate declanșa schimbări pozitive pe termen lung.

Cât de mult trebuie să mergi?

CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii) recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, adică aproximativ 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână. Mersul rapid se potrivește perfect. Ideal ar fi 300 de minute pe săptămână, ceea ce aduce și mai multe beneficii pentru inimă.

Chiar și scurte plimbări de cinci minute pot îmbunătăți sănătatea, mai ales pentru cei care nu fac deloc mișcare. Pentru rezultate mai bune, poți adăuga urcări, mers mai rapid sau intervale de viteză.

Sfaturi practice pentru a profita la maximum de mersul pe jos

Mergi după mese pentru a ajuta digestia și metabolismul lipidelor.

Adaugă pantă sau greutăți ușoare pentru mai mult efort cardiovascular.

Folosește un pedometru sau o aplicație pentru a monitoriza pașii. Obiectivul de 10.000 de pași pe zi este realizabil și motivant.

Combină mersul cu alimente care scad colesterolul, cum ar fi ovăzul sau nucile.

Chiar și mici schimbări adunate în timp pot aduce beneficii mari.

Concluzia experților

Mersul zilnic este una dintre cele mai simple metode de a sprijini sănătatea inimii. Poate fi integrat ușor în viața de zi cu zi – o plimbare dimineața, după cină sau în timpul cumpărăturilor. Nu ai nevoie de echipament special sau antrenamente dificile; doar încălțăminte comodă și dorința de a începe. Chiar și 10 minute pe zi pot duce la rezultate semnificative pe termen lung, ecrie eatingwell.com.

