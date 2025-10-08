5 alimente surprinzătoare care îți pot crește colesterolul, potrivit nutriționiștilor

Când vine vorba de colesterol crescut, majoritatea oamenilor se gândesc imediat la cauzele evidente — mâncăruri prăjite, mezeluri procesate, carne roșie grasă, înghețată sau unt. Însă există și alimente care par sănătoase, dar pot ridica nivelul colesterolului „rău” (LDL) fără să-ți dai seama. Deși par inofensive, ele conțin adesea substanțe și nutrienți care contribuie la creșterea colesterolului.

Pentru a clarifica aceste confuzii, nutriționiștii au identificat cinci alimente care pot crește pe ascuns colesterolul, alături de câteva soluții simple pentru a-ți proteja sănătatea inimii.

1. Cafeaua nefiltrată

De la prima oră până la pauza de prânz, cafeaua este o rutină zilnică pentru mulți. Totuși, cafeaua nefiltrată (precum espresso, French press, cafeaua turcească sau scandinavă) poate crește nivelul colesterolului.

Spre deosebire de cafeaua filtrată, aceasta conține cafestol și kahweol — două substanțe care cresc colesterolul LDL.

„Cafestolul inhibă sinteza acizilor biliari și poate bloca un receptor hepatic, ceea ce determină producerea și retenția colesterolului”, explică nutriționista Michelle Routhenstein, specializată în cardiologie preventivă.

Folosirea unui filtru de hârtie ajută la reținerea acestor compuși, protejând inima.

2. Unt clarifiat

Considerat adesea o variantă mai sănătoasă a untului, untul clarifiat este de fapt foarte bogat în grăsimi saturate.

Deoarece se obține prin îndepărtarea apei și a solidelor din lapte, devine un concentrat de grăsime saturată, ceea ce îl face capabil să crească colesterolul LDL mai mult decât uleiurile vegetale nesaturate.

Unele studii sugerează chiar că poate crește nivelul ApoB, un marker asociat cu riscul de boli cardiovasculare.

Cantități mici, ocazionale, pot fi acceptabile, dar folosit zilnic ca grăsime principală la gătit poate duce la creșterea colesterolului.

3. Uleiurile tropicale

Uleiurile vegetale tropicale, precum uleiul de cocos și uleiul de palmier, sunt frecvent promovate drept alternative naturale la unt.

Totuși, ele conțin cantități mari de grăsimi saturate, care pot reduce activitatea receptorilor LDL din ficat, crescând nivelul colesterolului în sânge.

Mai mult, aceste uleiuri se ascund adesea în batoane de cereale, gustări sau produse „fitness”.

Verifică eticheta nutrițională și conținutul de grăsimi saturate atunci când alegi gustările zilnice.

4. Carbohidrații rafinați

Produse precum prăjiturile, pâinea albă, biscuiții sau cerealele zaharoase nu afectează doar glicemia, ci și colesterolul.

Carbohidrații rafinați determină creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge, ceea ce stimulează ficatul să producă mai multe particule VLDL (care transportă grăsimea în sânge). În timp, acestea se transformă în colesterol LDL — cel mai periculos tip.

„Multe produse din cereale rafinate conțin și unt, grăsimi trans sau uleiuri de palmier și cocos”, avertizează nutriționista Nisha Melvani.

În plus, aceste alimente nu conțin fibre solubile, care ajută la scăderea colesterolului.

Înlocuiește-le cu ovăz, orz, leguminoase și cereale integrale.

5. Alimentele bogate în sodiu

Deși sodiul nu crește direct colesterolul, un consum ridicat de sare afectează pereții vaselor de sânge, facilitând pătrunderea colesterolului în artere și formarea plăcii de aterom.

Mâncărurile semipreparate, fast-food-ul, gustările sărate și chiar unele supe la conservă pot conține cantități mari de sodiu.

Limitează aportul de sare și alege variante cu conținut redus de sodiu pentru a proteja inima.

Cum poți scădea colesterolul

Nutriționiștii recomandă câteva strategii simple pentru menținerea colesterolului în limite sănătoase:

Înlocuiește grăsimile saturate cu uleiuri nesaturate (ulei de măsline, avocado, nuci, semințe).

Adaugă zilnic fibre solubile (ovăz, orz, leguminoase, semințe de in, chia).

Consumă steroli și stanoli vegetali (fructe, legume, cereale integrale, leguminoase).

Urmează o dietă bazată pe plante, bogată în proteine vegetale și fibre.

Redu consumul de carbohidrați rafinați și produse ultraprocesate.

Concluzie

Alimentele care cresc colesterolul nu sunt întotdeauna cele la care te-ai aștepta. Cafeaua nefiltrată, untul clarificat, uleiurile tropicale, carbohidrații rafinați și mâncărurile bogate în sodiu pot acționa subtil împotriva obiectivului tău de a menține un colesterol sănătos.

Nu trebuie eliminate complet, dar moderația și echilibrul sunt esențiale.

În schimb, concentrează-te pe o alimentație bogată în grăsimi nesaturate, fibre și plante integrale, care s-a dovedit că sprijină sănătatea inimii și menține colesterolul sub control, scrie eatingwell.com.

